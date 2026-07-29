Farrukhabad Kannauj News: घर के कमरे में फांसी लगाकर युवती ने कर ली खुदकुशी
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद में एक 18 वर्षीय युवती की फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिवार को तब शक हुआ जब वह कई घंटों तक कमरे से नहीं निकली। युवती को फांसी पर लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना ने गांव में कोहराम मचा दिया है।
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद, संवाददाता। घर के कमरे में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी मंजिल के कमरे का जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हंसापुर गौराई गांव निवासी सतीश चंद्र की 18 वर्षीय बेटी सोनी ने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने झांककर देखा। इस पर वह फांसी के फंदे पर लटकी थी।
शोर शराबा हो गया और गांव के लोग एकत्र हो गये। ताऊ शिवाजी राजपूत ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। फैजबाग चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष सचिन चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर आत्महत्या करना ही प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जएगी। घर वाले कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।
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