Farrukhabad Kannauj News: ट्रैक्टर की टक्कर से कार सवार सवार दंपति गंभीर
Farrukhabad Kannauj News: दिल्ली से अपने गांव जिजपुरा लौटते समय अर्जुन कुमार और उनकी पत्नी नीलम कुमारी की कार का एक ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गया। अर्जुन को गंभीर चोटें आईं जबकि नीलम सुरक्षित रहीं। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल भेजा। ट्रैक्टर और उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज। दिल्ली के द्वारिका नजफ़गढ़ निवासी अर्जुन कुमार अपनी पत्नी नीलम कुमारी के साथ कार से अपने गांव जिजपुरा आए थे। बुधवार को वह कार से अपनी पत्नी के साथ वापस दिल्ली जा रहे थे। जब वह गांव इकलहरा कारव वाली पुलिया के पास पहुंचे तभी साइड से एक ट्रैक्टर खेत की ओर से सड़क पर आ रहा था तभी कार और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होते ही कार सवार अर्जुन के गंभीर चोटें आई वहीं उसकी पत्नी नीलम बाल बाल बच गई व कार क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई।
लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची वहीं पुलिस ने 108 एंबुलेंस की सहायता से अर्जुन व उसकी पत्नी नीलम को सीएचसी भिजवाया। घायल के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने ट्रैक्टर व चालक को अपने कब्जे में ले लिया है।
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