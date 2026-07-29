Farrukhabad Kannauj News: चालान को लेकर पुलिस और साधु-संतों में जमकर हुई नोकझोंक

Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद । गंगा स्नान के चलते बुधवार को ढाईघाट पर लंबा जाम लग गया । इस बीच चालान को लेकर पुलिस और साधु-संतों में जमकर नोकझोंक हो गई। गुरु पूर्णिमा पर्व पर बुधवार को ढाई घाट पर स्नान को लेकर सुबह से ही भीड़ रही। भारी भीड़ के चलते ढाईघाट मार्ग पर जगह-जगह जाम की स्थिति बन गई। ढाई घाट पुल पर करीब दो घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। तीन किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। धूप में जाम में फंसे श्रद्धालुओं और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे जलालाबाद से आए एक साधु के शिष्य का ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा द्वारा चालान काटने की बात कहने पर विवाद खड़ा हो गया।