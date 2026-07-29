Farrukhabad Kannauj News: चालान को लेकर पुलिस और साधु-संतों में जमकर हुई नोकझोंक
Farrukhabad Kannauj News: गुरु पूर्णिमा पर्व पर ढाईघाट पर गंगा स्नान के दौरान भीड़ के चलते दो घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। जाम में फंसे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चालान के मुद्दे पर पुलिस और साधु-संतों में नोकझोक हुई। संतों ने चेतावनी दी कि श्रद्धालुओं को परेशान किया गया तो धरना देंगे।
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद । गंगा स्नान के चलते बुधवार को ढाईघाट पर लंबा जाम लग गया । इस बीच चालान को लेकर पुलिस और साधु-संतों में जमकर नोकझोंक हो गई। गुरु पूर्णिमा पर्व पर बुधवार को ढाई घाट पर स्नान को लेकर सुबह से ही भीड़ रही। भारी भीड़ के चलते ढाईघाट मार्ग पर जगह-जगह जाम की स्थिति बन गई। ढाई घाट पुल पर करीब दो घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। तीन किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। धूप में जाम में फंसे श्रद्धालुओं और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे जलालाबाद से आए एक साधु के शिष्य का ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा द्वारा चालान काटने की बात कहने पर विवाद खड़ा हो गया।
जानकारी मिलते ही दोनों संत अपने समर्थकों के साथ पुल पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। संतों ने चेतावनी दी कि यदि श्रद्धालुओं को परेशान किया गया तो धरना दिया जाएगा। काफी देर तक पुलिस और संतों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। सूचना मिलने पर चीता पुलिस मौके पर पहुंचे और संतों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर जाम खुलवाया ।
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