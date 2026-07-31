Farrukhabad Kannauj News: गंगा पुल की मरम्मत बनी मुसीबत, पांच किमी लंबा जाम

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। पांचालघाट गंगा पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण बुधवार देर रात यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रात करीब 10 बजे से लेकर गुरुवार तड़के 2 बजे तक पुल पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। जाम में ट्रक, रोडवेज बसें, निजी वाहन, एंबुलेंस और दोपहिया वाहन घंटों फंसे रहे। पुल की मरम्मत के लिए पुल के बीच में गाटर रखे जाने से वाहनों की आवाजाही एक ओर से ही हो रही थी। इसी दौरान दोनों तरफ से वाहनों का दबाव बढ़ने पर यातायात पूरी तरह रुक गया और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली, कानपुर, शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली की ओर जाने वाले वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि कई परिवार छोटे बच्चों के साथ वाहनों में बैठे रहे। उमस और गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालकों ने वैकल्पिक रास्ता तलाशने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। देर रात तक पुल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर दरोगा दीपक राजपूत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।