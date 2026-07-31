Farrukhabad Kannauj News: गंगा पुल की मरम्मत बनी मुसीबत, पांच किमी लंबा जाम
Farrukhabad Kannauj News: हन, एंबुलेंस और दोपहिया वाहन घंटों फंसे रहे। जाम के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा पुल की मरम्मत के लिए पुल के बीच में गाटर रखे जा
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। पांचालघाट गंगा पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण बुधवार देर रात यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रात करीब 10 बजे से लेकर गुरुवार तड़के 2 बजे तक पुल पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। जाम में ट्रक, रोडवेज बसें, निजी वाहन, एंबुलेंस और दोपहिया वाहन घंटों फंसे रहे। पुल की मरम्मत के लिए पुल के बीच में गाटर रखे जाने से वाहनों की आवाजाही एक ओर से ही हो रही थी। इसी दौरान दोनों तरफ से वाहनों का दबाव बढ़ने पर यातायात पूरी तरह रुक गया और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली, कानपुर, शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली की ओर जाने वाले वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि कई परिवार छोटे बच्चों के साथ वाहनों में बैठे रहे। उमस और गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालकों ने वैकल्पिक रास्ता तलाशने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। देर रात तक पुल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर दरोगा दीपक राजपूत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था सुधारी गई
उन्होंने पुल पर रखे गए अवरोधक और गाटरों को व्यवस्थित कराकर हटवाया तथा एक-एक कर वाहनों को निकलवाना शुरू कराया। पुलिस के लगातार प्रयास के बाद करीब रात दो बजे जाम पूरी तरह खुल सका। इसके बाद दोनों ओर फंसे वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी।
लिंजीगंज रोड पर जाम में फंसे वाहन सवार
फर्रुखाबाद। शहर में भी दिन के समय यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। लिंजीगंज रोड पर दोपहर में एक ट्रक के प्रवेश करने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। सड़क संकरी होने और दोनों ओर वाहनों के खड़े रहने से यातायात बाधित हो गया। काफी देर तक चार पहिया और दोपहिया वाहन रेंगते रहे। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को कार्यालय, बाजार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ी। शहर के व्यस्त मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने और अतिरिक्त यातायात पुलिस की तैनाती की भी मांग उठाई गई है। लगातार बढ़ते यातायात दबाव के बीच बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन की जरूरत महसूस की जा रही है।
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