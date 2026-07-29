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Farrukhabad Kannauj News: तीन लोगों ने पीया जहरीला पदार्थ, गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: अलग-अलग स्थानो पर नगर के एक मोहल्ला निवासी युवक , जनपद एटा के थाना जैथरा के एक गांव निवासी युवक व कम्पिल क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने संदिग्ध ह

Farrukhabad Kannauj News: तीन लोगों ने पीया जहरीला पदार्थ, गंभीर

Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज। अलग-अलग स्थानो पर नगर के एक मोहल्ला निवासी युवक , जनपद एटा के थाना जैथरा के एक गांव निवासी युवक व कम्पिल क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने संदिग्ध हालात में कीटनाशक पदार्थ पी लिया। उल्टियां होने पर परिजनों को जानकारी हुई। गंभीर हालत में परिजन सीएचसी लाये। जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया।

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