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Farrukhabad Kannauj News: बाइक पर बैठाकर जेब से निकाले 20 हजार रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में एक ग्रामीण राकेश से बाइक पर बैठकर शातिरों ने 20 हजार रुपये की नगदी चुरा ली। नवाबगंज थाना क्षेत्र में यह घटना हुई जब राकेश दो युवकों के साथ बाइक पर जा रहा था। युवकों ने उसे गंतव्य पर छोड़ने के बहाने से ठगा। राकेश ने बाद में अपनी जेब में पैसे की कमी पाई।

Farrukhabad Kannauj News: बाइक पर बैठाकर जेब से निकाले 20 हजार रुपये

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। बाइक पर बैठाकर एक ग्रामीण की जेब से शातिरों ने 20 हजार की नगदी पार कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कक्युली निवासी राकेश घर से नवाबगंज बाजार काम से आए थे। राकेश नवाबगंज तिराहा स्थित राजेंद्र की गल्ला आढ़त के पास खड़े थे तभी दो युवक बाइक पर आए और अलाहदासपुर जाने का मार्ग पूछा तो राकेश ने पते की जानकारी न होने की बात कही। फिर युवकों ने राकेश से कहा कि आप कहां तक जा रहे है। राकेश ने थोड़ी दूरी पर एक खाद की दुकान पर जाने की बात कही।

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इस पर युवकों ने राकेश से कहा कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं आपको भी आगे तक छोड़ देंगे। इस पर राकेश बाइक पर बैठ गए। दुकान के आगे निकलने पर राकेश ने युवकों से बाइक रोकने को कहा तो उन्होंने बाइक और तेज कर दी और एक गेस्टहाऊस के आगे जाकर राकेश को उतार दिया। जैसे ही राकेश ने अपनी पेंट की फटी हुई जेब देखी तो परेशान हो गए और जेब काटने की बात कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाइक सवार मौके से फरार हो गए। राकेश ने नवाबगंज थाने पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दी।

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