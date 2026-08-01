Farrukhabad Kannauj News: रक्तदान महाशिविर में 221 यूनिट रक्त संग्रहित
Farrukhabad Kannauj News: रक्तदान महाशिविर में 221 यूनिट रक्त संग्रहितफोटोपरिचय रक्तदान शिविर में पहुंचे सांसद, महिला आयोग की पूर्व सदस्य मिथलेश अग्रवालकायमगंज, संवाददाता
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता।कंपिल रोड स्थित सीपी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं लायन्स क्लब की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ सांसद मुकेश राजपूत, लायन्स क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉ. मिथिलेश अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता और जिला उपाध्यक्ष अमरदीप दीक्षित ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए रक्तदान को महादान बताया और अधिक से अधिक लोगों से इस पुनीत कार्य में भागीदारी की अपील की। शिविर में नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। कुल 221 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ।
रक्त संग्रह का कार्य डॉ. प्रवीन कुमार के नेतृत्व में राममनोहर लोहिया अस्पताल की टीम ने किया जिसमें दिलीप कुमार, शोहित कटियार, पुष्पेंद्र सिंह, शिवकुमार, अमित मिश्रा, शिवा चौहान, अक्षत, दीपक अनामी और विशाल सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे।शिविर में मोनिका अग्रवाल, रजनी गोयल, विनोद अग्रवाल, सुधीर गुप्ता, महेंद्र राजपूत, देवेंद्र दुबे, आयुष गुप्ता, जितेंद्र अग्रवाल, आशीष गुप्ता, नीरज अग्रवाल, अभय गुप्ता, मनोज तिवारी, डॉ. जितेंद्र गुप्ता, योगेश तिवारी वर्मा, मोहित गुप्ता, डॉ. कांत पांडे, शिवम त्रिपाठी, मोहित रस्तोगी और नितिन गंगवार समेत अनेक लोग मौजूद रहे।
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