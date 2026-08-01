Farrukhabad Kannauj News: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हंगामा

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। शाहजहांपुर जनपद के अल्लागंज थाना क्षेत्र के साहबगंज गांव की 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार देर रात उसे गंभीर हालत में परिजन लोहिया अस्पताल लाये जहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को घर ले जाने के दौरान परिजनों और अस्पताल के चिकित्सक के बीच कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुंची कादरीगेट थाना पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जनपद शाहजहांपुर के अल्लागंज थाना क्षेत्र के साहबगंज निवासी दिनेश शंखवार की 16 वर्षीय पुत्री स्वाति कक्षा 11की छात्रा थी।

परिवार में उसकी मां ज्ञानदेवी, दो बहनें रूपम और जानवी तथा भाई सत्यम हैं। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को स्वाति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे बुखार और पेट दर्द की शिकायत थी। हालत अधिक खराब होने पर उसके बाबा चेतराम अन्य परिजनों के साथ उसे उपचार के लिए लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। छात्रा को शुक्रवार रात करीब 10:37 बजे इमरजेंसी में लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉ अमन ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार सुनकर अस्पताल में भीड़ लग गई। छात्रा का शव घर ले जाने की तैयारी के दौरान परिजनों की ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अमन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना कादरीगेट पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। पुलिस ने परिजनों को समझाया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। छात्रा के बाबा चेतराम ने बताया कि स्वाति को बुखार और पेट दर्द की शिकायत थी। उन्होंने कहा कि हालत अचानक बिगड़ने पर परिवार उसे तत्काल अस्पताल लेकर आया। लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन छात्रा की मौत से बेहद आहत हैं। पुलिस ने बताया कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम सहित अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। छात्रा की असमय मौत से गांव में भी शोक का माहौल है।