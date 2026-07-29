Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में पत्थर से सिर कुचलकर मां को मार डाला

Farrukhabad Kannauj News: खुड़नावैध गांव में एक घरेलू विवाद के दौरान बेटे ने अपनी मां का पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। बचाने आई बहन पर भी हमले का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी। आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है।

Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद (फर्रुखाबाद), संवाददाता। खुड़नावैध गांव में बुधवार सुबह एक घर का आंगन खून से लाल हो गया। मामूली विवाद के दौरान बेटे ने मां का सिर पत्थर से कुचल डाला। बचाने आई बहन को भी पीटा। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोगों ने हमलावर बेटे को पकड़ा और उसके हाथ-पैर बांधकर पुलिस को सूचना दी। हत्या की जानकारी मिलते ही मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल की है। आरोपित मानसिक रूप से बीमार बताया गया है।

खुड़नावैध गांव निवासी सुषमा ने बताया कि बुधवार सुबह उनकी 55 वर्षीय मां नन्हीं देवी घर के अंदर बैठी थीं। इस बीच भाई पंकज राठौर आया और मां पर पत्थर से हमला बोल दिया। उनके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। वह बचाने दौड़ी तो पंकज उन पर भी हमलावर हो गया। किसी तरह उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण घर के अंदर दाखिल हुए तो आंगन में खून से लथपथ नन्हीं देवी का शव पड़ा था। लोगों ने विरोध किया तो पंकज उनसे भी भिड़ गया।