Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में पत्थर से सिर कुचलकर मां को मार डाला
Farrukhabad Kannauj News: खुड़नावैध गांव में एक घरेलू विवाद के दौरान बेटे ने अपनी मां का पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। बचाने आई बहन पर भी हमले का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी। आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है।
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद (फर्रुखाबाद), संवाददाता। खुड़नावैध गांव में बुधवार सुबह एक घर का आंगन खून से लाल हो गया। मामूली विवाद के दौरान बेटे ने मां का सिर पत्थर से कुचल डाला। बचाने आई बहन को भी पीटा। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोगों ने हमलावर बेटे को पकड़ा और उसके हाथ-पैर बांधकर पुलिस को सूचना दी। हत्या की जानकारी मिलते ही मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल की है। आरोपित मानसिक रूप से बीमार बताया गया है।
खुड़नावैध गांव निवासी सुषमा ने बताया कि बुधवार सुबह उनकी 55 वर्षीय मां नन्हीं देवी घर के अंदर बैठी थीं। इस बीच भाई पंकज राठौर आया और मां पर पत्थर से हमला बोल दिया। उनके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। वह बचाने दौड़ी तो पंकज उन पर भी हमलावर हो गया। किसी तरह उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण घर के अंदर दाखिल हुए तो आंगन में खून से लथपथ नन्हीं देवी का शव पड़ा था। लोगों ने विरोध किया तो पंकज उनसे भी भिड़ गया।
किसी तरह हाथ-पैर बांध उसे काबू में किया गया। बहन ने बताया कि बीएससी पास पंकज मंझना में जनरल स्टोर की दुकान किए है। बुधवार को वह दुकान पर भी नहीं गया था। न जाने कौन सी बात पर उसे खून सवार हो गया और इतनी बड़ी वारदात कर डाली। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते वारदात हुई है। ग्रामीणों से पता चला है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे इलाज के लिए भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।