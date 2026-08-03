Farrukhabad Kannauj News: मानवता शर्मसार..24 घंटे में मिला दूसरे नवजात का शव
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के कादरीगेट क्षेत्र में एक खाली गड्ढे में नवजात बालक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने पहले भी कई नवजात शव मिलने की घटनाओं की सूचना दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश शुरू की। जांच में अवैध गर्भपात और लिंग परीक्षण की संभावना का भी जिक्र है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। थाना कादरीगेट क्षेत्र में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना दूसरे दिन भी सामने आई। रविवार की दोपहर कादरीगेट चौकी से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर पांचालघाट रोड किनारे गड्ढे में नवजात बालक का शव पड़ा मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। पाचांलघाट रोड से गुजर रहे लोगों की नजर एक गडढे पर पड़ी तो उसमें एक नवजात का शव पाया गया। सूचना पर चौकी प्रभारी केके कश्यप पुलिस टीम के साथ पहुंचे। डायल 112 को भी स्थानीय लोगो ने सूचना दे दी थी। पुलिस के मुताबिक नवजात मृत अवस्था में मिला। उसके सिर का कुछ हिस्सा आवारा कुत्तों ने नोच लिया था।
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले छह महीने में थाना कादरीगेट क्षेत्र में एक दर्जन नवजात शिशुओं के शव मिलने की घटनायें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले शनिवार को भी थाना कादरीगेट क्षेत्र के आवास विकास चौकी क्षेत्र के बढ़पुर स्थित कूड़े के ढेर में एक नवजात का शव मिला था। 24 घंटे बाद रविवार को जो शव पुलिस ने बरामद किया। उससे सौ मीटर की दूरी पर एक निजी नर्सिंग होम संचालित है इसको लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चा हैं। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिरकार नवजात कहां से फेंका गया है। आस पास के सीसीटीवी कैमरों पर भी नजर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण और नवजात की उम्र स्पष्ट हो सकेगी। वैसे लोगों का आरोप है कि अवैध गर्भपात और लिंग परीक्षण के बाद नवजात को फेंका जा रहा है। हाालंकि पुलिस ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। चौकी इंचार्ज केके कश्यप ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है।
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