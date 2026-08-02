Farrukhabad Kannauj News: अटैना घाट से गंगाजल भर 70 किमी की कांवड़ यात्रा शुरू
Farrukhabad Kannauj News: कंपिल, संवाददाता। सावन में शिवभक्ति का माहौल है। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र से श्रद्धालुओं ने 70 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा शुरू की। श्रद्धालुओं ने अटैना घाट पर गंगाजल भरकर सोमवार को सोनई शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का संकल्प लिया। पूरा रास्ता जयघोष से भक्तिमय बना रहा।
Farrukhabad Kannauj News: कंपिल, संवाददाता। सावन में शिवभक्ति सिर चढ़कर बोल रही है। रविवार को मैनपुरी जिले के कुरावली क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने कम्पिल के अटैना घाट पर गंगाजल भरकर पैदल कांवड़ यात्रा शुरू की। श्रद्धालु सोमवार को सोनई शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। रविवार को मैनपुरी जनपद के कुरावली क्षेत्र के मोहल्ला कुंवरपुर से आए शिवभक्तों ने कम्पिल-बदायूं मार्ग स्थित अटैना घाट पर वैदिक रीति से गंगाजल भरने के बाद पैदल यात्रा शुरू की। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयघोष के बीच कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। श्रद्धालु गगन, आशीष, आदित्य, देव, अमन, हीरू और राजन समेत अन्य कांवड़ियों ने 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाई, जबकि आशीष, अवनीश, अरुण, बिल्लू और रोमी ने 51 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर यात्रा शुरू की।
कांवड़िया हीरू ठाकुर ने बताया कि सभी श्रद्धालु सोमवार को मैनपुरी के प्रसिद्ध सोनई शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यह करीब 70 किलोमीटर यात्रा है। पूरे मार्ग पर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा।
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