Farrukhabad Kannauj News: अस्पताल के पास ट्रक से लगा लंबा जाम, फंसे रहे राहगीर

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। शहर के कादरीगेट से मसेनी मार्ग पर एक निजी अस्पताल के पास सड़क पर ट्रक से भीषण जाम लग गया। करीब 30 मिनट तक लोग जाम में फंसे रहे। जाम का असर कादरीगेट चौराहे से लेकर पांचालघाट रोड और लिंजीगंज रोड तक दिखाई दिया। इस दौरान दोपहिया, चारपहिया वाहन और एंबुलेंस तक रेंग-रेंग कर निकलती रहीं। दोपहर के समय सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही के बीच एक ट्रक के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूली बच्चे, नौकरीपेशा लोग और मरीजों को लेकर जा रहे वाहन भी जाम में फंस गए।

तेज धूप के बीच लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।स्थानीय लोगों का कहना है कि कादरीगेट-मसेनी मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क किनारे भारी वाहनों के खड़े होने और बढ़ते यातायात दबाव के कारण यह समस्या रोज की बन गई है। इसके बावजूद यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।जाम खुलवाने के लिए मौके पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। होमगार्ड और पीआरडी के जवान काफी देर तक वाहनों को व्यवस्थित निकालने का प्रयास करते रहे। काफी मशक्कत के बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका। लोगों का कहना था कि यदि मौके पर ट्रैफिक पुलिस समय पर पहुंच जाती तो जाम इतनी देर तक नहीं लगता।राहगीरों ने बताया कि जाम के कारण कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। सबसे अधिक परेशानी मरीजों और बुजुर्गों को हुई। स्थानीय नागरिकों ने मांग की कि व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती की जाए और सड़क पर बेतरतीब खड़े होने वाले भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।