Farrukhabad Kannauj News: गंगा के विकराल रूप धारण करने से तटीय गांव में कैद होकर रह गए ग्रामीण
Farrukhabad Kannauj News: एसपी आरती सिंह। फोटो 6 परिचय-गंगापार के चित्रकूट गांव के नजदीक भरा बाढ़ का पानी। फोटो 7 परिचय-सुल्तानगंज के कमथरी जाने को नाव का सहारा। फोटो 8 परिचय-
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। गंगा के बढ़े जलस्तर से हालात और बिगड़ रहे हैं। गंगा किनारे बसे गांव में पानी की भयावहता से बेचैनी बढ़ती जा रही है। तराई क्षेत्र के समेचीपुर चितार और कटरी तौफीक में तो गांव से लेकर गलियों और घरों के अंदर पानी घुस जाने से दर्जनों परिवारों ने छतों पर डेरा जमा लिया है। छतों पर ही भोजन आदि का इंतजाम किया जा रहा है। दुर्गम इलाके में स्थित इन गांवों में आवागमान को भले ही नाव का इंतजाम कर दिया गया है मगर ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों की माने तो यदि जलस्तर और बढ़ा तो उनके मकानो को भी खतरा पैदा हो सकता है। बुधवार को गंगा का जलस्तर 136.95 मीटर पर शाम को स्थिर रहा जो कि खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर नीचे है जबकि चेतावनी बिंदु से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। गंगा का तेज प्रवाह लोगों को इस कदर डरा रहा है कि दर्जनोंं परिवार घर से बाहर जाने के लिए बेचैन होने लगे हैं। क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि कई दिनों से पानी भरा होने की वजह से कहीं मकान भरभराकर न गिर जाये। शमसाबाद तराई क्षेत्र के प्रभावित इलाकों मेें हालात बेहद खराब है। यहां पर जीवनपयोगी वस्तुयें भी आसानी से सुलभ नहीं हो पा रही हेैं।सबसे अधिक समस्या राशन की है। नाव का पर्याप्त इंतजाम न होने की वजह से लोग घरों से नहंी निकल पा रहे है। समेचीपुर चितार और कटरी तौफीक में दर्जनों परिवारों ने छतों पर डेरा डाल दिया है क्योंकि गलियों से लेकर घरों तक पानी घुस गया है इससे मजबूरन परिवारो को छतों पर बसेरा जमाना पडा है और वही पर भोजन आदि का इंतजाम किया जा रहा है। एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ बारिश से और भी मुसीबत बढ़ गयी है.
बांधों से पानी की मात्रा मेंं नही आ रही कमीं
फर्रुखाबाद।
नरौरा, हरिद्वार और बिजनौर बांधो से बुधवार को जो पानी की मात्रा पास की गयी है वह भी भारी मात्रा में है। पिछले एक सप्ताह से तीनो बांधों से गंगा में भारी मात्रा में पानी पास किया जा रहा है। यही वजह है कि गंगा विकराल रूप धारण किए हैं। बुधवार को जिस तरह से पानी भेजा गया है उससे जलस्तर बढ़ने की संभावना है। जलस्तर वैसे भी खतरे के निशान के करीब चल रहा है।
रामगंगा बढ़ीं तो गंगापार में होगी भयंकर तबाही
फर्रुखाबाद, संवाददाता।
गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर दूर चल रहा है। यदि रामगंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा तो गंगापार में भारी तबाही हो सकती है। गनीमत है कि रामगंगा इस समय बिलो गेज पर चल रही हैं। गंगा और रामगंगा के दोआवे में बसे गंगापार में लोगों की धड़कन बढ़ रही है। क्योंकि वर्षो से गंगा और रामगंगा एक साथ मिलकर गंगापार में भारी तबाही करती हैं। लोग यही दुआ कर रहे हैंकि रामगंगा का जलस्तर न बढ़े। यदि बढ़ता है तो जो विकराल स्थिति होगी उससे लोग पहले ही वाकिफ हैं। गत वर्षो रामगंगा में आयी भयंकर बाढ़ से गंगापार के पूर्वी क्षेत्र की हालत ही बिगड़ गयी थी। पूर्वी क्षेत्र के दर्जनो गांवों में पानी घुस गया था जो कि करीब डेढ़ महीने तक क्षेत्र के लोगों के लिए भारी मुसीबत बना था। अब जबकि रामगंगा बिलो गेज पर हैँ इससे जरूर पूर्वी क्षेत्र के लोगों कों राहत हैं। मगर पूर्वी क्षेत्र के कई गांवों में गंगा जरूर कहर बरपा रही हैं.
हिन्दुस्तान की खबर का असर
सड़क पर डेरा जमाये पीड़ितों को बाढ़ शरणालय भेजा
बाढ़ से बेघर हुये लोग पालीथिन तानकर रहने लगे थे
अमृतपुर, संवाददाता।
गंगापार में गंगा में आयी भयंकर बाढ़ से सड़क पर डेरा जमाये पीड़ितों की आखिर प्रशासन की ओर से खबर ली गयी है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में बुधवार के अंक में अंबरपुर के बाढ़ पीड़ितों के सड़क पर डेरा जमाने की खबर प्रकाशित की थी। इसे प्रशासन की ओर से संज्ञान में लिया गया। एसडीएम श्वेता साहू मौके पर पहुंची और उन्होंने राजस्व कर्मियों को निर्देश दिये कि अंबरपुर के जो परिवार सड़क पर पॉलीथिन तानकर रह रहे हैं उन्हें रामनिवास महाविद्यालय में बनाये गये बाढ़ शरणालय में भेजा जाये। राजस्व टीम ने तत्परता दिखाते हुये सभी आधा दर्जन परिवारों को बाढ़ शरणालय में भेजा। एसडीएम ने बताया कि बाढ़ शरणालय में खाने पीने का समुचित इंतजाम है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पशुओं को रोड पर न बांधें। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करायी जा रही है.
बदायूं रोड बेरियर लगाने के बाद भी दौड़ रहे वाहन
अमृतपुर, संवाददाता।
गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण बदायूं रोड पर चित्रकूट के पास मुख्य मार्ग से कई फिट पानी चल रहा है। इसके बाद भी आवागमन जारी है। पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात को रोकने के लिए बेरियर जरूर लगा दिये गये हैं मगर तैनात पुलिस कर्मी वाहन चालकों को रोकने टोकने का काम नहंी कर रहे हैं। हाालंकि लोगों का कहना है कि चित्रकूट के पास मुख्य मागार्े पर अभी ज्यादा पानी नहीं चल रहा है लिहाजा खतरे जैसी कोई बात नही है।
और जलस्तर बढ़ा तो बंद हो सकता है शाहजहांपुर मार्ग
शमसाबाद।
गगा में आयी बाढ़ से ढाईघाट शाहजहांपुर मार्ग पर चौरा के पास सड़क पर पानी चल रहा है। सड़क पर पानी अभी एक दो फिट के आस पास ही चल रहा है। लिहाजा आवागमन में अभी व्यवधान नहीं है। स्थानीय लेागों का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ा तो आवागमन बंद हो सकता है। इस बीच इस्लामनगर से समेचीपुर चितार जाने वाले मार्ग पर पुलिया पर पानी चलने लगा है। इससे आस पास क्षेत्र के लोगों को खतरा बढ़ रहा है। चंपतपुर से उलियापुर, उलियापुर से गढ़िया हैवतपुर, गढिया हैवतपुर से अचानकपुर, झौआ से कटरी तौफीक और मकसूदपुर पट्टी मार्ग पर भी पानी चलने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित कटरी तौफीक, रूपपुर मंगलीपुर, मकसूदपुर पट्टी, समेचीपुर चितार, उलियापुर, चंपतपुर, अचानकपुर, गढ़िया हैवतपुर और कमथरी गांव हैं। कमथरी गांव को तो बाढ़ ने चारो तरफ से घेर लिया है। इनमें कुछ गांवों में स्टीमर और नावें चलायी गयी हैं.
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