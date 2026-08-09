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Farrukhabad Kannauj News: स्टेट हाईवे पर गिरा पेड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर में एक भारी पेड़ गिरने से सड़कों का आधा हिस्सा बाधित हो गया। वहीं, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और राशन वितरण में देरी की शिकायतें आई। अन्ना मवेशियों का आतंक बढ़ गया है, जबकि पुलिया की मरम्मत शुरू हुई है। दो पक्षों में विवाद और एक महिला के आत्महत्या के प्रयास की सूचना मिली है।

Farrukhabad Kannauj News: स्टेट हाईवे पर गिरा पेड़

Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर।बदायूं स्टेट हाईवे पर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया। इससे सड़क का करीब आधा हिस्सा बाधित हो गया। राजेपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास खाई में पेड़ खड़ा था। बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से यह पेड़ प्रभावित हो गया। अचानक पेड़ गिर गया । शाम को वन विभाग की ओर से पेड़ को हटाने का काम शुरू कराया गया।

शिक्षकों को दी गयी ट्रेनिंग

अमृतपुर।राजेपुर बीआरसी में शनिवार को अंतिम दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग में उपयोगी बातें बतायी गयी। निपुण लक्ष्य की ओर ले जाने को कई शिक्षण विधियों की जानकारी दी गयी। इस दौरान बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण गतिविधियां संचालित करने, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने को भी प्रेरित किया गया।

समय से हो राशन का वितरण

फर्रुखाबाद।पूर्ति विभाग की ओर से राशन का वितरण शुरू करा दिया गया है। मगर शहर के कई कोटेदारों ने अभी तक वितरण शुरू नहीं किया है जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी है। शहर के नरकसा समेत कई मोहल्लों में राशन वितरण को लेकर हर बार समस्या रहती है। काफी देरी से राशन वितरण किया जाता है जिससे बहुत से लोग राशन लेने से वंचित हो जाते है।

गैस कनेक्शन को खोदी गयी सड़कंें, बनी मुसीबत

फर्रुखाबाद।शहर के कई मोहल्लों में गैस कनेक्शन देने को खोदी गयी सड़कें मुसीबन बन गयी हैं। बारिश में यह गड्ढे जानलेवा बन रहे हैं। शहर के गंगानगर, कृष्णानगर नरकसा समेत कई हिस्सों में पूर्व में पाइप लाइन डालते समय गड्ढे खोदे गये थे और हाल ही में गैस कनेक्शन देने के लिए दोबारा से गड्ढे खोदे गये और इंटरलाकिंग को ऐसे ही कर दिया गया जिससे बारिश में सड़कें खराब हो गयी हैं। लोगों ने मांग की है कि सड़कों की मरम्मत करायी जाये।

अन्ना मवेशियों के आतंक से परेशानी

अमृतपुर।क्षेत्र में अन्ना मवेशियों ने फिर से आतंक मच रखा है। बाढ़ की वजह से अन्ना मवेशी सड़कों पर घूमने लगे हैं। राजेपुर के बाजार में झुंड के झुंड अन्ना मवेशियों की चहल कदमी से राहगीरों और दुकानदारों में दहशत है। सड़क पर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। यही स्थिति अमृतपुर क्षेत्र में है। यहां पर अन्ना मवेशी लोगों को राह चलना भी मुश्किल किए हैं।

क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत शुरू

अमृतपुर।क्षेत्र के भुड़िया भेड़ा में पुलिया की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। यह पुलिया काफी समय पहले क्षतिग्रस्त हो गयी थी जिससे आवागमन में दिक्कतें आ रही थीं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायतें की जिसके बाद यहां पर कामक शुरू कराया गया है。

दो पक्षों में चले लाठी डंडे

फर्रुखाबाद।जहानगंज थाने के गदनपुर तुर्रा के मौजा अनबोला में पानी के निकास को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गये। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों में पानी के निकास को लेकर झगड़ा था। पुलिस को सूचना दी गयी।

महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया

फर्रुखाबाद।कादरीगेट थाने के आवास विकास कालोनी में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने आनन फानन में महिला को फांसी के फंदे से उतारकर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है। जिस समय महिला ने फांसी लगायी उस समय उसका पति घर पर मौजूद नहीं था। अस्पताल की ओर से घटना की सूचना पुलिस को भेजी गयी है。

सामान्य प्रश्न

अमृतपुर में पेड़ गिरने की वजह क्या थी?
बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से यह पेड़ प्रभावित हो गया।
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