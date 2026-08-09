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Farrukhabad Kannauj News: पांच दिन से स्कूल की बिजली गुल, बच्चे परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: कंपिल के उच्च प्राथमिक विद्यालय सुलतानापुर पलनापुर में बिजली की供 अप्रवष्टुति से 54 छात्रों ने भीषण गर्मी का सामना किया। प्रधानाचार्य चांद फातिमा ने पांच दिन बाद निजी लाइनमैन की मदद से बिजली की आपूर्ति बहाल की। सूचना विभाग के कर्मियों की अनदेखी से स्कूल का माहौल प्रभावित हुआ।

Farrukhabad Kannauj News: पांच दिन से स्कूल की बिजली गुल, बच्चे परेशान

Farrukhabad Kannauj News: कंपिल, संवाददाता।बिजली विभाग की ओर से स्कूल की आपूर्ति बहाल न किए जाने से स्कूली बच्चे भीषण गर्मी में परेशान रहे। प्रधानाचार्य ने पांच दिन बीतने के बाद निजी लाइनमैन से फाल्ट सही करा स्कूल की आपूर्ति बहाल करवाई। बिजली उपकेंद्र कंपिल के रुदायन ग्रामीण फीडर से जुड़े उच्च प्राथमिक विद्यालय सुलतनापुर पलनापुर की सोमवार को फाल्ट की वजह से आपूर्ति ठप हो गयी। स्कूल मे 54 बच्चे पंजीकृत हैं। प्रधानाचार्य चांद फातिमा ने बताया की करीब 40 बच्चे रोजाना स्कूल पहुंच रहे हैं। प्रधानाचार्य ने सूचना विभाग के कर्मचारियों को दी। आरोप हैं की पांच दिन बीतने के बाद भी कोई कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने नहीं पहुंचा।

बिना बिजली के शिक्षक और बच्चे गर्मी से परेशान रहे। शनिवार को प्रधानाचार्य ने निजी लाइन मैन को बुलाया। इस पर भी शटडाउन को लेकर नियमित संविदा कर्मी लाइनमैन और निजी लाइनमैन से फोन पर तीखी नोकझोक हुई। संविदा कर्मी लाइनमैन ने शटडाउन देने से इंकार कर दिया। बाद मे प्रधानाचार्य ने कंपिल उपकेंद्र के जेई से शिकायत की। जेई ने शटडाउन देकर फाल्ट सही करा आपूर्ति बहाल कर दी। जेई आरपी सिंह ने बताया उन्हे समस्या की सूचना किसी ने नहीं दी। सूचना मिलते ही फाल्ट सही करा स्कूल की आपूर्ति बहाल करवा दी गयी।

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