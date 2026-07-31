Farrukhabad Kannauj News: गंगा उफान पर आयीं, चेतावनी बिंदु से सिर्फ 20 सेंमी दूर
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में बांधों से छोड़े गए पानी के कारण गंगा का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है। चेतावनी बिंदु से यह महज 20 सेंटीमीटर दूर है। शमसाबाद और गंगापार क्षेत्र के कई गांव खतरे में हैं। प्रशासन ने जल स्तर को देखते हुए टीमें सक्रिय कर दी हैं।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। बांधों से छोड़े गए पानी की मात्रा में अब भारी इजाफा कर दिया गया है। इससे जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की भारी बढ़ोतरी हुई है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 20 सेंटीमीटर ही दूर रह गया है। जिस तरह से बांधों से पानी पास किया जा रहा है उससे शनिवार को जलस्तर में और इजाफा होने की संभावना है। जलस्तर चेतावनी बिंदु भी पार कर सकता है। गंगा के बढ़े जलस्तर से गंगापार और शमसाबाद तराई क्षेत्र के दर्जनो गांव के सामने खतरा मंड़राने लगा है। जलस्तर यदि और बढ़ा तो गांव के अंदर भी पानी घुस सकता है। शुक्रवार को गंगा का जलस्तर बीस सेंटीमीटर बढ़कर 136.40 मीटर पर पहुंच गया जो कि चेतावनी बिंदु से बीस सेंटीमीटर ही दूर है। रामगंगा से तो फिलहाल राहत है। यह नदी बिलो गेज में चल रही हैं。
गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटीय गांव में खलबली
गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटीय गांव में खलबली मची है। सबसे अधिक यदि खतरा कहीं है तो वह शमसाबाद और गंगापार क्षेत्र। जहां के लोग बेहाल हो रहे हैं। गांवों के अंदर तो अभी पानी नहीं पहुंचा है। मगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो गांव के भीतर भी पानी पहुंच सकता है। शमसाबाद तराई क्षेत्र के नगला बसोला, भगवानपुर, समेचीपुर चितार, कासिमपुर तराई, सैदपुर पिस्तौर, गुटैटी दक्षिण, कटरी तौफीक आदि गांव खतरे की जद में हैं। इन गांव के सैकड़ों किसानों की फसलों के डूबने की भी आशंका बनी है। कटान तेज होने से लोगों की फसल भी रात तक जद में आ सकती है। इसी तरह से गंगापार के पूर्वी से लेकर पश्चिमी क्षेत्र के गांव में बढ़ते जलस्तर से खलबली मची है। गंगापार के मंझा की मड़ैया, सुभानापुर, बनासीपुर, रामप्रसाद नगला, माखन नगला, करनपुर घाट के अलावा पूर्वी क्षेत्र के कटरी सुंदरपुर और इसके आस पास के गांव में लोग बेचैन हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात से जलस्तर में भारी बढ़ोत्तरी हुयी है। पानी का रुख गांवों की ओर बढ़ रहा है। नदी का प्रवाह इतना अधिक तेज है कि लोगों की घबराहट भी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर सदर तहसील के निचले इलाकों के अलावा भोजपुर क्षेत्र के कई गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। दिलीप की मड़ैया में जो परकोपाइन का काम कराया गया था उससे भी ग्रामीणों को राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। करोड़ों के इस कार्य पर पहले ही सवाल उठाये जा रहे हैं। यह गंगा के प्रवाह में कितना टिक पायेगा यह समय ही बतायेगा। उधर बढ़ते जलस्तर को देखते हुये प्रशासनिक टीमें भी सक्रिय हो गयी हैं। राजस्व कर्मियों को अपने अपने क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा गया है।
गंगापार और शमसाबाद तराई क्षेत्र के दर्जनों गांवों को खतरा
आज और बढ़ सकता है जलस्तर, तटीय गांवों में पानी घुसने की संभावना
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।