Farrukhabad Kannauj News: गंगा उफान पर आयीं, चेतावनी बिंदु से सिर्फ 20 सेंमी दूर

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। बांधों से छोड़े गए पानी की मात्रा में अब भारी इजाफा कर दिया गया है। इससे जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की भारी बढ़ोतरी हुई है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 20 सेंटीमीटर ही दूर रह गया है। जिस तरह से बांधों से पानी पास किया जा रहा है उससे शनिवार को जलस्तर में और इजाफा होने की संभावना है। जलस्तर चेतावनी बिंदु भी पार कर सकता है। गंगा के बढ़े जलस्तर से गंगापार और शमसाबाद तराई क्षेत्र के दर्जनो गांव के सामने खतरा मंड़राने लगा है। जलस्तर यदि और बढ़ा तो गांव के अंदर भी पानी घुस सकता है। शुक्रवार को गंगा का जलस्तर बीस सेंटीमीटर बढ़कर 136.40 मीटर पर पहुंच गया जो कि चेतावनी बिंदु से बीस सेंटीमीटर ही दूर है। रामगंगा से तो फिलहाल राहत है। यह नदी बिलो गेज में चल रही हैं。

गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटीय गांव में खलबली

गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटीय गांव में खलबली मची है। सबसे अधिक यदि खतरा कहीं है तो वह शमसाबाद और गंगापार क्षेत्र। जहां के लोग बेहाल हो रहे हैं। गांवों के अंदर तो अभी पानी नहीं पहुंचा है। मगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो गांव के भीतर भी पानी पहुंच सकता है। शमसाबाद तराई क्षेत्र के नगला बसोला, भगवानपुर, समेचीपुर चितार, कासिमपुर तराई, सैदपुर पिस्तौर, गुटैटी दक्षिण, कटरी तौफीक आदि गांव खतरे की जद में हैं। इन गांव के सैकड़ों किसानों की फसलों के डूबने की भी आशंका बनी है। कटान तेज होने से लोगों की फसल भी रात तक जद में आ सकती है। इसी तरह से गंगापार के पूर्वी से लेकर पश्चिमी क्षेत्र के गांव में बढ़ते जलस्तर से खलबली मची है। गंगापार के मंझा की मड़ैया, सुभानापुर, बनासीपुर, रामप्रसाद नगला, माखन नगला, करनपुर घाट के अलावा पूर्वी क्षेत्र के कटरी सुंदरपुर और इसके आस पास के गांव में लोग बेचैन हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात से जलस्तर में भारी बढ़ोत्तरी हुयी है। पानी का रुख गांवों की ओर बढ़ रहा है। नदी का प्रवाह इतना अधिक तेज है कि लोगों की घबराहट भी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर सदर तहसील के निचले इलाकों के अलावा भोजपुर क्षेत्र के कई गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। दिलीप की मड़ैया में जो परकोपाइन का काम कराया गया था उससे भी ग्रामीणों को राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। करोड़ों के इस कार्य पर पहले ही सवाल उठाये जा रहे हैं। यह गंगा के प्रवाह में कितना टिक पायेगा यह समय ही बतायेगा। उधर बढ़ते जलस्तर को देखते हुये प्रशासनिक टीमें भी सक्रिय हो गयी हैं। राजस्व कर्मियों को अपने अपने क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा गया है।