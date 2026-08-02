Farrukhabad Kannauj News: सजे शिवालय..आज दिन भर होगा जलाभिषेक

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का धार्मिक उल्लास देखने को मिलेगा। शिवालय सज गए हैं और कांवड़िए पतित पावनी गंगा तट से जल लेने पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम ने ढाईघाट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं कांवड़ियों के साथ पूरा सम्मान देने का निर्देश दिया।

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार पर अपराकाशी के रूप में मशहूर फर्रुखाबाद में गजब का धार्मिक उल्लास दिखेगा। शहर के सभी शिवालय सज गये हैं। इसके साथ ही सड़कों पर कांवड़ियों की भी धूम मची है। पतित पावनी गंगा तट से जल लेने को सैकड़ों की तादाद में कांवड़िये पहुंचे। इससे पांचालघाट पर मेले जैसा दृश्य था। शहर के शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। इसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सावन के पहले सोमवार को देखते हुये भक्तों ने भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने तरीके से तैयारियां की हैं। बेल पत्र, धतूरा समेत विभिन्न भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुओं को एकत्र कर लिया गया है। सुबह शहर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्थाएँ शहर के रेलवे रोड स्थित प्राचीन पांडेश्वरनाथ मंदिर में महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग कतारें लगेंगी। बेरीकेडिग लगायी जा चुकी है। पुलिस के कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। घुमना स्थित कोतवालेश्वर नाथ मंदिर में भी शिवालय की भव्यता देखते ही बन रही है। मंदिर को झालरों से सजाया गया है। यहां पर भी न सिर्फ शहर से बल्कि दूर दराज से श्रद्धालु जुटते हैं। कादरीगेट के रत्नेश्वर महादेव मंदिर के अलावा आवास विकास के भूतेश्वर नाथ मंदिर, नीवलपुर रोड के दीनानाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। इसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। इस बीच शिवालयों में जलाभिषेक करने को इटावा बरेली हाईवे के अलावा विभिन्न मुख्य मार्गो पर कांवड़ियों की धूम पूरे दिन रही। बम बम भोले के जयकारे लगाते हुये श्रद्धालु पांचालघाट स्थित गंगातट पर पहुंचे और यहां पर गंगा जल भरा। पांचालघाट के मेले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है जिससे कि कोई अनहोनी न हो सके। क्योंकि गंगानदी बाढ़ पर हैं.

एसडीएम ने ढाईघाट पर देखी व्यवस्थायें

प्रशासनिक निरीक्षण शमसाबाद।

एसडीएम अभिषेक वर्मा और सीओ राजेश द्विवेदी ने ढाईघाट के गंगा तट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश िदये कि कांवड़ियों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता या कठोरता न बरती जाये, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाये। उन्होंने घाटों पर साफ सफाई, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम दुरस्त रखने के निर्देश दिये। गंगातट पर गोताखोरों की तैनाती और स्टीमर की समुचित व्यवस्था करने को कहा।