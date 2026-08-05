Farrukhabad Kannauj News: बाढ़ के पानी के बीच नाव पर सवार होकर गांव पहुंची डीएम

Farrukhabad Kannauj News: जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बाढ़ प्रभावित तीसराम की मड़ैया गांव का निरीक्षण किया। राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्यान्न वितरण और शरणालयों की व्यवस्था का भी जायजा लिया। जलस्तर की निगरानी और सभी विभागों के समन्वय पर जोर दिया।

Farrukhabad Kannauj News: परिचय बाढ़ प्रभावित तीसराम की मड़ैया गांव में पहुंचकर जानकारी करती जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर । फर्रुखाबाद ।

बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बुधवार को तहसील अमृतपुर के बाढ़ प्रभावित तीसराम की मड़ैया गांव का स्थलीय निरीक्षण िकया । वह नाव पर बैठकर बाढ़ प्रभावित गांव तक पहुंची । उन्होने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। अधीनस्थों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए तथा किसी भी प्रभावित व्यक्ति को आवश्यक सहायता से वंचित न रखा जाए। जिलाधिकारी ने राहत शिविरों, खाद्यान्न वितरण, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा पशुओं के लिए चारा आदि की उपलब्धता की जानकारी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें नियमित रूप से भ्रमण कर आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उन्हें आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनकी हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार तक आवश्यक सहायता पहुंचाई जा रही है । जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलस्तर एवं मौसम की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूर्ण सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था बनाए रखने तथा राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, एडीएम अरुण कुमार सिंह, एसडीएम स्वेता साहू, नायब तहसीलदार अभिषेक, खंड विकास अधिकारी सुनील जायसवाल, के अलावा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान बच्चों के अध्ययन कार्य को शिक्षकों की तैनाती की जाए

फर्रुखाबाद ।

जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उन्हें कृमिनाशक, एंटीबायोटिक, विटामिन तथा चर्मरोग की दवा अनिवार्य रूप से वितरित की जाए, इसके साथ ही ग्रामवासियों को क्लोरीन, डीहाईड्रेशन, फंगल इन्फेक्शन एवं एंटी वेनम की दवाओं का वितरण किया जाए। उन्होंने बेसिक खण्ड शिक्षाधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित ग्राम में बच्चों के अध्ययन कार्य के िलए शिक्षक की तैनाती की जाए। ग्राम में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाऊडर एवं कीट नाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन सदैव उपलब्ध रहें। उन्होंने राहत कार्यों की सतत निगरानी करते हुए सभी व्यवस्थाएं प्रभावी एवं व्यवस्थित रखने पर विशेष बल दिया।

शरणालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण बाढ़ पीिड़तों की ठीक ढंग से करें देखभाल

फर्रुखाबाद ।