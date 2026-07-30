Farrukhabad Kannauj News: बाइक पर बैठाकर पार कर दी नगदी
Farrukhabad Kannauj News: युवकों ने राकेश से कहा कि आप कहां तक जा रहे है। राकेश ने थोड़ी दूरी पर एक खाद की दुकान पर जाने की बा युवकों ने राकेश से कहा कि आप कहां तक जा रहे है।
Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज। कक्युली गांव निवासी राकेश गुरुवार सुबह घर से नवाबगंज बाजार काम से आए थे। सुबह करीब 11 अभी राकेश तिराहा स्थित राजेंद्र की गल्ला आढ़त के पास खड़े थे तभी दो युवक बाइक पर सवार इसके पास आए और अलाहदासपुर जाने का मार्ग पूछा तो राकेश ने पते की जानकारी न होने की बात कही। फिर युवकों ने राकेश से कहा कि आप कहां तक जा रहे हैं।राकेश ने थोड़ी दूरी पर एक खाद की दुकान पर जाने की बात कही। जिस पर युवकों ने राकेश से कहा कि हम भी उसी तरफ जा रहे है आपको भी आगे तक छोड़ देंगे।
जिस पर राकेश बाइक पर बैठ गए। लेकिन दुकान के आगे निकलने पर राकेश ने युवकों से बाइक रोकने को कहा तो उन्होंने बाइक और तेज कर दी। और एक गेस्टहाऊस के आगे जाकर राकेश को उतार दिया। जैसे ही राकेश ने अपनी पेंट की फटी हुई जेब देखी उसके होश उड़ गए और राकेश जेब काटने की बात कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगें मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन बाइक सवार लुटेरे मौके से फरार हो गए। राकेश ने थाने पहुंचकर घटना की लिखित सूचना थाना पुलिस को दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।