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Farrukhabad Kannauj News: बाइक पर बैठाकर पार कर दी नगदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: युवकों ने राकेश से कहा कि आप कहां तक जा रहे है। राकेश ने थोड़ी दूरी पर एक खाद की दुकान पर जाने की बा युवकों ने राकेश से कहा कि आप कहां तक जा रहे है।

Farrukhabad Kannauj News: बाइक पर बैठाकर पार कर दी नगदी

Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज। कक्युली गांव निवासी राकेश गुरुवार सुबह घर से नवाबगंज बाजार काम से आए थे। सुबह करीब 11 अभी राकेश तिराहा स्थित राजेंद्र की गल्ला आढ़त के पास खड़े थे तभी दो युवक बाइक पर सवार इसके पास आए और अलाहदासपुर जाने का मार्ग पूछा तो राकेश ने पते की जानकारी न होने की बात कही। फिर युवकों ने राकेश से कहा कि आप कहां तक जा रहे हैं।राकेश ने थोड़ी दूरी पर एक खाद की दुकान पर जाने की बात कही। जिस पर युवकों ने राकेश से कहा कि हम भी उसी तरफ जा रहे है आपको भी आगे तक छोड़ देंगे।

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जिस पर राकेश बाइक पर बैठ गए। लेकिन दुकान के आगे निकलने पर राकेश ने युवकों से बाइक रोकने को कहा तो उन्होंने बाइक और तेज कर दी। और एक गेस्टहाऊस के आगे जाकर राकेश को उतार दिया। जैसे ही राकेश ने अपनी पेंट की फटी हुई जेब देखी उसके होश उड़ गए और राकेश जेब काटने की बात कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगें मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन बाइक सवार लुटेरे मौके से फरार हो गए। राकेश ने थाने पहुंचकर घटना की लिखित सूचना थाना पुलिस को दी।

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