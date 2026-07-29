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Farrukhabad Kannauj News: प्रधानाचार्य सहित शिक्षक डीआईओएस से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को हटाने के लिए डीआईओएस ने प्रबंधक को पत्र लिखा है। प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक डीआईओएस से मिले और कार्रवाई रोकने की मांग की। डीआईओएस ने स्पष्ट किया कि नोटिस का उत्तर दिया जा सकता है और शिक्षकों के वेतन पर भी बात हुई।

Farrukhabad Kannauj News: प्रधानाचार्य सहित शिक्षक डीआईओएस से मिले

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। क्रिश्चियन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को हटाने के लिए डीआईओएस ने प्रबंधक को पत्र लिखा है। प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक चाहते हैं कि डीआईओएस कार्रवाई रोक लें। इसको लेकर प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षक बुधवार को डीआईओएस से मिलने पहुंचे और वार्ता की। इस पर डीआईओएस की ओर से कहा गया है कि जो नोटिस दिया गया था उसका जबाव देना चाहते हो तो दे सकते हो। शिक्षकों के वेतन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई। डीआईओएस ने बताया कि प्रधानाचार्य सहित कुछ शिक्षक आए थे बात हुई है। वह अगर निरीक्षण आख्या का जबाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

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