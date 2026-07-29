Farrukhabad Kannauj News: प्रधानाचार्य सहित शिक्षक डीआईओएस से मिले
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को हटाने के लिए डीआईओएस ने प्रबंधक को पत्र लिखा है। प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक डीआईओएस से मिले और कार्रवाई रोकने की मांग की। डीआईओएस ने स्पष्ट किया कि नोटिस का उत्तर दिया जा सकता है और शिक्षकों के वेतन पर भी बात हुई।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। क्रिश्चियन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को हटाने के लिए डीआईओएस ने प्रबंधक को पत्र लिखा है। प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक चाहते हैं कि डीआईओएस कार्रवाई रोक लें। इसको लेकर प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षक बुधवार को डीआईओएस से मिलने पहुंचे और वार्ता की। इस पर डीआईओएस की ओर से कहा गया है कि जो नोटिस दिया गया था उसका जबाव देना चाहते हो तो दे सकते हो। शिक्षकों के वेतन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई। डीआईओएस ने बताया कि प्रधानाचार्य सहित कुछ शिक्षक आए थे बात हुई है। वह अगर निरीक्षण आख्या का जबाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।