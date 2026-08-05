Farrukhabad Kannauj News: गर्भवती महिला को बाढ़ से घिरे गांव से निकाला
Farrukhabad Kannauj News: गर्भवती महिला को बाढ़ से घिरे गांव से निकालाधर्मपुर कटरी के पंखियन की मड़ैया गांव व इसके आसपास का पूरा इलाका बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। एक महिला गर्
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।धर्मपुर कटरी के पंखियन की मड़ैया गांव व इसके आसपास का पूरा इलाका बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। एक महिला गर्भवती है अगर अचानक इलाज दवाई की जरूरत पड़ी तो अस्पताल ले जाना मुश्किल होगा इसलिए परिजन महिला को बाढ़ के पानी से निकालकर शहर में लाए और किराए के मकान पहुंचे हैं। पंखियन की मड़ैया गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न है। संपर्क मार्गों पर पानी बह रहा है । जगह-जगह सड़क पर इतना पानी चल रहा है कि सड़क पर नाव चलाई जा रही है। इसलिए शमीम अपनी बहू को बाढ़ के पानी से बाहर निकाल लाए।
पिछले वर्ष इसी गांव की महिला की मौत हो गई थी। उसको नाव से अस्पताल ले जाया जा रहा था और बाढ़ के पानी में नाव पर ही महिला ने दम तोड़ दिया था। इसको देखते हुए शमीम, उनका पुत्र सोहेल व अन्य घर के सदस्यों ने किसी अनहोनी से बचने के लिए यह कदम उठाया है। शमीम ने बताया कि उनके बेटे सोहेल की पत्नी गर्भवती है गांव में ही नहीं उसके चारों ओर बाढ़ का पानी भरा है अगर अचानक बहू को इलाज या दवाई की जरूरत पड़ती तो बाढ़ के पानी से उसको निकालकर अस्पताल तक ले जाना मुश्किल होता इसलिए उन्होंने शहर में एक कमरा किराए पर ले लिया है और बहू को वहीं रखा है। अब अगर कोई इमरजेंसी होती है तो बहू को अस्पताल आसानी से ले जा सकते हैं। बाढ़ का पानी भरा होने के कारण गांव तक कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता है सिर्फ नाव का सहारा है और नाव से बाढ़ का पानी पार करने में कम से कम एक से दो घंटे लगते हैं।
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