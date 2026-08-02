Farrukhabad Kannauj News: अर्थिंग के लिए खोदे जा रहे गड्ढे से फटी पाइप लाइन, बिजली गुल
Farrukhabad Kannauj News: अर्थिंग के लिए खोदे जा रहे गड्ढे से फटी पाइप लाइन, बिजली गुलकायमगंज, संवाददाता नगर के जटवारा रोड स्थित ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदते सम
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता। नगर के जटवारा रोड स्थित ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदते समय नगर पालिका के ट्यूबवेल की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। मरम्मत कार्य के चलते करीब साढ़े चार घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही, जिससे उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। नगर के जटवारा रोड से चिलौली मार्ग के मोड़ पर नगर पालिका का ट्यूबवेल स्थापित है। इसी स्थान पर बिजली विभाग के तीन ट्रांसफार्मर भी रखे हैं। शनिवार को ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग के लिए बिजली विभाग के ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा ड्रिल मशीन से गड्ढा किया जा रहा था। इस दौरान गुजरी नगर पालिका के ट्यूबवेल की पाइप लाइन फट गई।
मामले की जानकारी मिलने पर रविवार को पाइप लाइन की मरम्मत का काम शुरू कराया गया। मरम्मत के दौरान एहतियात के तौर पर बिजली विभाग ने सुबह करीब 11 बजे तीनों ट्रांसफार्मरों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। इसके चलते आसपास के क्षेत्रों में करीब साढ़े चार घंटे तक बिजली गुल रही। उमस भरी गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद पाइप लाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद बिजली विभाग ने आपूर्ति बहाल कर दी। विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता जावेद खां ने बताया कि ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदते समय नगर पालिका की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइप लाइन ठीक होने के बाद अपराह्न तीन बजे के बाद बिजली आपूर्ति सुचारु करा दी गई।
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