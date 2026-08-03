Farrukhabad Kannauj News: मुख्य लाइन में फाल्ट से दिन भर बंद रही 60 गांव की बिजली
Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर के करनपुर फीडर में सोमवार को मुख्य लाइन में फाल्ट के कारण 50 से अधिक गांवों की बिजली पूरी दिन बंद रही। उपभोक्ता गर्मी में परेशान रहे और बिजली कर्मियों के रवैये से भी नाराज हुए। दोपहर 12 बजे तक बिजली बहाल नहीं हो पाई, जिससे लोगों को इनवर्टर भी जवाब दे गए।
Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर, संवाददाता। बिजली उपकेंद्र से करनपुर फीडर चलता है। सोमवार की सुबह 11 बजे मुख्य लाइन में आए फाल्ट से फीडर से जुड़े 50 से अधिक गांव की बत्ती दिन भर बंद रही। ऐसे में उपभोक्ता गर्मी में पसीने से तर बतर हो गए। दोपहर 12 बजे तक बिजली कीआपूर्ति बहाल नहीं हुई तो उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर संपर्क साधा तब उन्हें जानकारी हुई कि लाइन में फाल्ट है इसे ठीक करने के लिए काम चल रहा है। दिन भर बिजली न मिलने से उपभोक्ताओं को परेशन होना पड़ा। घरो में इनवर्टर जवाब दे गये। बिजली कर्मियों के रवैये पर फीडर से जुड़े उपभोक्ता परेशान हो गये हैं।
उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
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