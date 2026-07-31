Farrukhabad Kannauj News: एसपी ने परेड में परखी पुलिसकर्मियों की फिटनेस, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

Farrukhabad Kannauj News: एसपी ने परेड में परखी पुलिसकर्मियों की फिटनेस, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षणएसपी ने परेड में परखी पुलिसकर्मियों की फिटनेस, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी लेकर पुलिसकर्मियों की शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्यकुशलता का जायजा लिया। परेड के दौरान उन्होंने पुलिस बल को अनुशासन का पालन करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। परेड में पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी, यातायात शाखा के पुलिसकर्मी तथा पुलिस लाइन में नियुक्त जवान शामिल हुए।

परेड का निरीक्षण पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के उद्देश्य से दौड़ कराई गई। इसके बाद परेड का निरीक्षण करते हुए एसपी ने जवानों की वर्दी, अनुशासन, कदमताल और समन्वय का अवलोकन किया तथा आवश्यक सुधार के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

व्यवस्थाओं का जायज़ा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए पुलिस बल का शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से नियमित व्यायाम करने तथा अनुशासित जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया।परेड समाप्त होने के बाद एसपी आरती सिंह ने पुलिस लाइन स्थित विभिन्न इकाइयों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंटीन, डायल-112 कार्यालय, पुलिस मेस, परिवहन शाखा, बैरक, क्वार्टर गार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

निर्देश और सुधार उपाय निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, उपकरणों की स्थिति तथा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित प्रभारी अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने, परिसर में स्वच्छता बनाए रखने तथा संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही डायल-112 की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाए रखने तथा पुलिस वाहनों के नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन की बैरकों और अन्य आवासीय व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि पुलिसकर्मियों की सुविधा और कार्यक्षमता से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से दुरुस्त रखी जाएं, ताकि वे बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। साप्ताहिक शुक्रवार परेड और निरीक्षण के माध्यम से पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

एसपी ने परेड में परखी पुलिसकर्मियों की फिटनेस, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

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परिचय पुलिस लाइन ग्राउंड पर दौड़ लगाते पुलिसकर्मी