Farrukhabad Kannauj News: बाल अपचारी सहित दो गिरफ्तार, पिस्टल और कार बरामद

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रियल एस्टेट कर्मी अरुण हुड्डा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाल अपचारी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पिस्टल और कार बरामद की गयी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मारने के लिए पिस्टल 43 हजार रुपये में ली थी। 26 जुलाई को पांचालघाट पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हरियाणा के फरीदाबाद जनपद के दयालपुर निवासी रियल एस्टेट कर्मी अरुण हुड्डा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अरुण हुड्डा अपनी पत्नी राखी और ढाई वर्षीय पुत्र के साथ वाराणसी से घूमकर गंगा एक्सप्रेस वे होकर घर लौट रहे थे। पांचालघाट पर कार सवार लोगों ने एक किराने की दुकान पर अरुण हुड्डा को गोलियों से भून दिया था। इस घटना में पुलिस ने कई टीमें लगायीं। पुलिस ने हरियाणा के पलवल जिले के गदपुरी थाने के धतीर गांव निवासी सोनू उर्फ कर्मवीर और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन, सात जिंदा कारतूस और बिना नंबर की कार बरामद की गयी है।