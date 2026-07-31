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Farrukhabad Kannauj News: बाल अपचारी सहित दो गिरफ्तार, पिस्टल और कार बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: रियल एस्टेट कर्मी अरुण हुड्डा हत्याकांडअरुण हुड्डा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाल अपचारी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है

Farrukhabad Kannauj News: बाल अपचारी सहित दो गिरफ्तार, पिस्टल और कार बरामद

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रियल एस्टेट कर्मी अरुण हुड्डा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाल अपचारी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पिस्टल और कार बरामद की गयी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मारने के लिए पिस्टल 43 हजार रुपये में ली थी। 26 जुलाई को पांचालघाट पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हरियाणा के फरीदाबाद जनपद के दयालपुर निवासी रियल एस्टेट कर्मी अरुण हुड्डा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अरुण हुड्डा अपनी पत्नी राखी और ढाई वर्षीय पुत्र के साथ वाराणसी से घूमकर गंगा एक्सप्रेस वे होकर घर लौट रहे थे। पांचालघाट पर कार सवार लोगों ने एक किराने की दुकान पर अरुण हुड्डा को गोलियों से भून दिया था। इस घटना में पुलिस ने कई टीमें लगायीं। पुलिस ने हरियाणा के पलवल जिले के गदपुरी थाने के धतीर गांव निवासी सोनू उर्फ कर्मवीर और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन, सात जिंदा कारतूस और बिना नंबर की कार बरामद की गयी है।

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43 हजार रुपये में खरीदी गयी थी पिस्टल

कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल कुमार ने बताया कि पूछताछ में सोनू उर्फ कर्मवीर और बाल अपचारी ने बताया कि 26 जुलाई को अरुण हुड्डा का मर्डर हुआ था। उसकी हत्या रोहित और रंजीत निवासी दयालपुर, वल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद ने करवायी थी। रंजीत और रोहित ने पहले से ही अरुण हुड्डा को मारने का प्लान बनाया था। रोहित और अरुण में पहले किसी बात को लेकर गाली गलौज हो चुकी थी। इसलिए दोनों एक दूसरे से दुश्मनी मानते थे। रोहित ने रंजीत के चाचा के लडके अमित से पहले ही एक पिस्टल 43 हजार रुपये में ली थी जब रोहित को पता चला कि अरुण हुड्डा कही घूमने गया है तब उसका पीछा करते हुए यहां पहुंचे। यहाँ पर मौका पाकर साहिल ने गोली मारकर अरुण हुड्डा की हत्या कर दी। सोनू ने पुलिस को बताया कि उसने रोहित के कहने पर उसको अपनी कार दे दी थी। गिरफ्तार सोनू के पास से 3340 रुपये भी बरामद किए गए हैं।

रंजीत और रोहित ने पहले से ही बनाया था हुड्डा को मारने का प्लान

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परिचय- पुलिस गिरफ्त में हत्याभियुक्त।

अन्य प्रश्न

अरुण हुड्डा की हत्या कब हुई थी?
अरुण हुड्डा की हत्या 26 जुलाई को हुई थी।
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