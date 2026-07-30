Farrukhabad Kannauj News: फुटपाथ पर मिले अधेड़ के शव की हुई पहचान
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में असगर रोड पर फुटपाथ पर एक अधेड़ का शव मिला। मृतक की पहचान 60 वर्षीय अखिलेश मौर्य के रूप में हुई है, जो कई वर्षों से सब्जी बेचकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मौत के सही कारणों की जांच कर रही है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। शहर के असगर रोड पर फुटपाथ पर मृत अवस्था में मिले अधेड़ की पहचान होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। मौत को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। रविवार को असगर रोड पर राहगीरों ने एक अधेड़ को फुटपाथ पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो अधेड़ की मौत हो चुकी थी। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बाद में मृतक की पहचान गढ़ी कोहना निवासी 60 वर्षीय अखिलेश मौर्य के रूप में हुई। शव की पहचान उनकी बुआ के बेटे देवेंद्र ने की। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि अखिलेश मौर्य की शादी नहीं हुई थी। वह वर्षों से शहर में घूम-घूमकर सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। पहले उनका अपना मकान था, जिसे वह बेच चुके थे। इसके बाद से वह स्थायी रूप से किसी स्थान पर न रहकर इधर-उधर रहते थे और रोजी-रोटी के लिए सब्जी बेचते थे। मृतक के निधन की सूचना मिलते ही परिवार में शोक छा गया। परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं, क्षेत्र के लोगों ने बताया कि मृतक लंबे समय से सब्जी बेचने का कार्य करते थे और अधिकांश लोग उन्हें पहचानते थे। उनकी अचानक मौत से इलाके में शोक का माहौल है।
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