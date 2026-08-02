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Farrukhabad Kannauj News: अवैध तमंचा और कारतूस समेत युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: कम्पिल में पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 12 बोर का अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर उसे गंगा पुल के पास पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है।

Farrukhabad Kannauj News: अवैध तमंचा और कारतूस समेत युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

Farrukhabad Kannauj News: कम्पिल।थाना पुलिस ने गश्त व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक युवक को 12 बोर के अवैध तमंचे और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर गंगा पुल के पास शादनगर की ओर घेराबंदी कर आरोपी कल्लू निवासी भरगैन थाना पटियाली कासगंज को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से अवैध तमंचा व दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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