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Farrukhabad Kannauj News: बाल अपचारी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। घटना रात करीब साढ़े ग्यारह बजे की बताई जा रही है । पुिलस की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी । तभी एक संदिग्ध बाइक को रोक

Farrukhabad Kannauj News: बाल अपचारी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया

Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज। थाना नवाबगंज पुलिस ने बुधवार देर रात गश्त के दौरान एक बाल अपचारी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। घटना रात करीब साढ़े ग्यारह बजे की बताई जा रही है। पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। तभी एक संदिग्ध बाइक को रोक कर उसे चेक किया और संदिग्ध बाइक चालक की तलाशी ली, तलाशी में उसके पास से तमंचा बरामद हुआ। पकड़े गए बाल अपचारी को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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