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Farrukhabad Kannauj News: खूंखार कुत्ते के नोचने से 16 भेड़ों की मौत, नौ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: सिवारा के धीमर नगला गांव में एक पालतू कुत्ते ने भेड़ों पर हमला किया, जिससे 16 भेड़ें मारी गईं और 9 घायल हो गईं। दिनेश ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कुत्ते के मालिक ने शिकायत का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।

Farrukhabad Kannauj News: खूंखार कुत्ते के नोचने से 16 भेड़ों की मौत, नौ घायल

Farrukhabad Kannauj News: सिवारा। धीमर नगला गांव में शनिवार रात को एक घेर में बंधी भेड़ों पर एक पालतू खूंखार कुत्ते ने हमला कर दिया जिसमें कि 16 भेड़ों की नोच देने से मौत हो गई। जबकि 9 भेड़ें घायल है। पीड़ित ने सिवारा पुलिस व कंपिल थाना पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाई है। गांव धीमर नगला निवासी दिनेश ने पुलिस शिकायत में बताया कि शनिवार की रात लगभग एक बजे खटपट की आवाज सुनकर जब भेड़ें देखी तो एक पड़ोसी गांव निवासी ग्रामीण का खूंखार कुत्ता भेड़ों पर हमला कर नोच रहा था। चीखपुकार सुनकर मौके पर आसपास के अन्य लोग भी आ गए।

जैसे तैसे कुत्ते को वहां से भगाया जा सका। पीड़ित पशुपालक दिनेश ने बताया कि घेर में कुल 48 भेड़ें थी। कुत्ते के हमले से 16 भेड़ों की जान चली गई जबकि नौ घायल है। दिनेश का आरोप है कि कुत्ता मालिक से मामले की शिकायत की तो उन्होंने एक न सुनी और गाली गलौच कर भगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर सिवारा पुलिस ने पहुंचकर पड़ताल की। पशुपालक ने सिवारा चौकी पुलिस से मौखिक जबकि थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मामले की सूचना पशु चिकित्सक को भी दी जा चुकी है। पुलिस ने पीड़ित को जांच के बाद न्याय दिलाने का भरोसा दिया है।

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