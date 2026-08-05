Farrukhabad Kannauj News: स्कूल के पास सातनपुर सड़क पर डाल रहे कूड़ा, छात्र-छात्रांए भी परेशान

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।शहर की सातनपुर सड़क पर स्थित एक प्रमुख स्कूल के निकट पालिका के वाहन कूड़ा उड़ेल रहे है। सड़क पर कूड़े का विशाल ढेर लगा रहता है। इससे छात्र छात्राओं के अलावा अन्य राहगीरों को निकलने में दिक्कतें होती है। सातनपुर रोड को नगर पालिका ने कूड़ा डंपिंग स्थल बनाकर रखा है। सुबह होते ही पालिका की दर्जनों गाड़ियां यहां पर कूड़ा उड़ेलने लगती है जिससे आधी से अधिक सड़क पर कूड़े का विशाल ढेर लग जाता है। सुबह और छुट्टी के समय सैकड़ों छात्र-छात्राएं इसी सड़क से होकर स्कूल आते-जाते हैं। कूड़े के ढेर के कारण छात्र छात्राएं को नाक बंद कर निकलना पड़ रहा है।

अभिभावकों का कहना है कि कचरे से मच्छर और मक्खियां उड़ती रहती हैं। इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों और राहगीरों का भी यही हाल है। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की गाड़ियां सुबह से कूड़ा डालना शुरू कर देती है। दोपहर के समय तक इस कूड़े को दूसरे बड़े वाहनों से इसको भरकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। कभी कभी तो दोपहर तक भी कूड़ा नहीं उठ पाता है। इससे सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नगर पालिका कर्मियों का कहना है कि मोहल्लों से कूड़ा निकालकर सड़क पर डालते है। सुबह छोटी गाड़ियां मोहल्लो मोहल्लों से कूड़ा लाती है और यहां पर डालती है इसके बाद बड़े वाहन में भरकर हर रोज दूसरी जगह कूड़ा भेजा जाता है। कही और जगह न होने के कारण ऐसा करना पड़ता है।