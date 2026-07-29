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Farrukhabad Kannauj News: कंपिल सिवारा रूट पर चली एक और बस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के तहत कंपिल सिवारा मार्ग पर एक नई बस का संचालन प्रारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद्र वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। यह बस सिवारा क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा को सरल बनाएगी।

Farrukhabad Kannauj News: कंपिल सिवारा रूट पर चली एक और बस

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। कंपिल सिवारा रूट पर एक और बस चलवाई गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत कंपिल सिवारा मार्ग पर चलाई गई बस का जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद्र वर्मा ने फीता काटकर और झंडी दिखाकर रवाना किया। एआरएम राजेश कुमार, अनूप कटियार आदि रहे। इस बस के संचालन से अब सिवारा क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी सहूिलयत होगी ।

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