Farrukhabad Kannauj News: कैसे बढ़ेगी ग्राम पंचायतों की आय, जिम्मेदार ही लापरवाह

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद की ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए शासन की कवायद में लापरवाही सामने आ रही है। मोहम्मदाबाद और कायमगंज ब्लाक की पंचायतों में ओएसआर पोर्टल की समीक्षा में यह मिली। यहां केवल एक प्रतिशत राजस्व ओएसआर खातों में जमा किया गया है, जिससे जिले की आय प्रभावित हो रही है।

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए शासन स्तर से जो कवायद की जा रही है उसमें जिम्मेदारों की भी लापरवाही सामने आ रही है।

लापरवाही की पहेली ग्राम पंचायत स्तर पर ओएसआर (ऑउन सोर्स रेवेन्यू) का जो पोर्टल विकसित किया गया है उसकी पड़ताल में हकीकत सामने आयी है। इसमें मोहम्मदाबाद और कायमगंज ब्लाक की ग्राम पंचायतों में घोर लापरवाही बरती जा रही है। पंचायत सचिव से लेकर एडीओ पंचायत बेपरवाह बने र्है। यही वजह है कि दोनों ब्लाकों का स्कोर काफी फिसड्डी है।

राजस्व की स्थिति दोनों ब्लाकों में राजस्व न के बराबर अंकित किया गया है। ओएसआर की व्यवस्था शासन स्तर से की गयी है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर से वह पैसा जो ग्राम पंचायतें शुल्क, किराया व अन्य सेवाओं के जरिए कमाती हैं उसे ओएसआर खातों में जमा किए जाने का प्राविधान किया गया है और इसके लिए बकायदा ओएसआर पोर्टल भी बनाया गया है। शासन की मंशा है कि इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनेंगी पर जिले में इस कवायद पर जिम्मेदार ही पानी फेरने का काम कर रहे हैं।

आगामी वर्ष की पड़ताल वर्ष 2025-25, और 2026-27 में सिर्फ कामन सेंटर के माध्यम से ही सृजित आय की पड़ताल की गयी तो इसमें ग्राम पंचायतों की पोल खुल गयी। कायमगंज और मोहम्मदाबाद ब्लाक ओएसआर में राजस्व जमा करने में सबसे फिसड्डी रहे दोनों ही ब्लाकों में सिर्फ एक प्रतिशत ही ओएसआर खाते में धनराशि जमा की गयी। इसको लेकर प्रभारी डीपीआरओ अविनाश चंद्र ने कड़ी नाराजगी जतायी है।