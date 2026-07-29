Farrukhabad Kannauj News: नोएडा में युवक की मौत, शव पहुंचते ही मचा कोहराम
Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर के मोकुलपुर गांव के युवक धर्मवीर की नोएडा में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई और शव को फांसी पर लटका दिया गया। शव घर पहुंचने के बाद गांव में कोहराम मच गया और माता-पिता का बुरा हाल हो गया। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है।
Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर। नोएडा में एक निजी कंपनी में काम कर रहे मोकुलपुर गांव के एक युवक की मौत हो गयी। गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या करके शव को फांसी पर लटका दिया गया। अमृतपुर थाने के मोंकुलपुर गांव के धर्मवीर नोएडा में एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी पत्नी शशी भी उनके साथ रहती थी। शशी की बुआ का बेटा रजनीश भी पास में रहता था। धर्मवीर के पिता का कहना है कि उसके बेटे की हत्या करके शव को फांसी पर लटका दिया गया है। परिजनो ने नोएडा के थाने में तहरीर दी है।
इस बीच धर्मवीर का शव घर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। मां का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था।
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