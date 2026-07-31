Farrukhabad Kannauj News: हादसों में छह घायल, एक की हालत गंभीर
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज में अलग-अलग हादसों में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें पिंकू, दीपक, सैपू, कृपाल, रंजीत और विशाल शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी लाया गया, और सैपू की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया।
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज।अलग-अलग हादसों में अमृतपुर निवासी पिंकू, नगर से सटे गांव मोहल्ला गढ़ी निवासी दीपक, जनपद बदायूं के थाना मुजरिया के गांव मकईया निवासी सैपू व कृपाल, क्षेत्र के गांव जौरा निवासी रंजीत व विशाल घायल हो गए। आसपास के लोगों व 108 एंबुलेंस की सहायता से घायलों को सीएचसी भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद सैपू की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया।
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