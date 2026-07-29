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Farrukhabad Kannauj News: बुजुर्ग महिला पर बंदरो का हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में मऊदरवाजा थाने के भीकमपुरा में एक बुजुर्ग महिला पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रेमवती दूध लेने जा रही थीं, तभी अचानक एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। महिला के हाथ और पैर में गहरे जख्म हुए हैं।

Farrukhabad Kannauj News: बुजुर्ग महिला पर बंदरो का हमला

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। मऊदरवाजा थाने के भीकमपुरा में बंदरों ने एक बुजर्ग महिला पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। गढ़ी मुरीद खां की प्रेमवती डेयरी पर दूध लेने जा रही थी। हवेली के पास मैदान में एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते कई अन्य बंदर आ गये जिससे वह जमीन पर गिर गयी। उसके चीखने चिल्लाने पर आस पास के लोगो ने बंदरों को भगाया। महिला के हाथ और पैर में गहरे जख्म हो गये हैं।

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