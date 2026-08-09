Farrukhabad Kannauj News: सर्राफ की दुकान से 25 लाख के जेवर चोरी
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में एक ज्वेलर्स की दुकान में काम करने वाले दो नाबालिग भाइयों पर 25 लाख रुपये के जेवर चोरी करने का आरोप लगा है। दुकान मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दोनों भाई चोरी करते हुए पकड़े गए थे। दोनों ने चोरी की बात स्वीकार की है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। फतेहगढ़ के यूनिक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले दो नाबालिग भाइयों पर करीब 25 लाख रुपये कीमत के जेवर चोरी करने का आरोप लगा है। दुकान मालिक योगेश गुप्ता ने कोतवाली फतेहगढ़ में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि दोनों भाई काफी समय से दुकान से धीरे-धीरे सोने के जेवर निकाल रहे थे। करीब चार दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में जेवर चोरी करते हुए दोनों के दिखाई देने के बाद मामला सामने आया। दुकान से करीब 150 ग्राम सोने के जेवर गायब बताए जा रहे हैं। दुकान मालिक योगेश गुप्ता के अनुसार, दुकान पर काम करने वाले दो भाई नवदिया के रहने वाले हैं एक को दो साल और दूसरे नाबालिग को करीब एक साल दुकान पर काम करते हुआ है। आरोप है कि दोनों ने दुकान में काम करने के दौरान अंगूठी, जंजीर, पेंडल-चेन समेत अन्य सोने के जेवर धीरे-धीरे पार कर दिए। दुकान के स्टॉक में कमी सामने आने के बाद मालिक ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो चोरी की गतिविधियां कैमरे में कैद मिलीं। बताया गया कि करीब चार दिन पहले दुकान मालिक ने दोनों को पकड़ लिया। आरोप है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने करीब दस अंगूठियां चोरी करने की बात स्वीकार की। दुकान मालिक का कहना है कि पूछताछ में दोनों ने बताया कि कुछ सामान अपनी मां और अन्य लोगों को दिया है। इसके बाद चोरी किए गए जेवरों की बरामदगी को लेकर जानकारी जुटाई जाने लगी। दुकान मालिक के मुताबिक, गायब जेवरों में करीब 150 ग्राम सोना शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई जा रही है। इसमें अंगूठियां, जंजीर, पेंडल-चेन और अन्य जेवर शामिल हैं। पुलिस अब दुकान के स्टॉक रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी गए सामान की वास्तविक मात्रा और कीमत का सत्यापन कर रही है。
नाबालिग भाइयों को कमरे में बंद कर पीटने का आरोप
फर्रुखाबाद ।
सराफ दुकान में चोरी का मामला उस समय उलझ गया जब दोनों नाबालिग भाइयों के घर वालों ने पुलिस को शिकायत दे दी। उनके आरोप है कि दुकान मालिक पक्ष ने उन्हें पकड़कर एक कमरे में बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की। दोनों पक्षों की शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस ने ज्वेलर्स के बेटे को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया। पुलिस अब चोरी के आरोप के साथ-साथ नाबालिगों की ओर से लगाए गए मारपीट और बंधक बनाने के आरोपों की भी जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी तेज सिंह ने बताया कि ज्वेलर्स की ओर से दुकान से जेवर चोरी किए जाने की िशकायत दी गई है। दूसरी ओर दुकान पर काम करने वाले दोनों नाबालिग भाइयों की ओर से भी मारपीट संबंधी शिकायत दी गई है। दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी अभय वर्मा ने भी कोतवाली पहुंचकर ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, दुकान के स्टॉक और दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रही है। चोरी गए जेवरों की बरामदगी के लिए भी पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। चूंकि आरोप नाबालिगों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस मामले में तथ्यों और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात कह रही है।
कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे दुकान के मालिक योगेश गुप्ता ।
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