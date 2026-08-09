Farrukhabad Kannauj News: सर्राफ की दुकान से 25 लाख के जेवर चोरी

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। फतेहगढ़ के यूनिक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले दो नाबालिग भाइयों पर करीब 25 लाख रुपये कीमत के जेवर चोरी करने का आरोप लगा है। दुकान मालिक योगेश गुप्ता ने कोतवाली फतेहगढ़ में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि दोनों भाई काफी समय से दुकान से धीरे-धीरे सोने के जेवर निकाल रहे थे। करीब चार दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में जेवर चोरी करते हुए दोनों के दिखाई देने के बाद मामला सामने आया। दुकान से करीब 150 ग्राम सोने के जेवर गायब बताए जा रहे हैं। दुकान मालिक योगेश गुप्ता के अनुसार, दुकान पर काम करने वाले दो भाई नवदिया के रहने वाले हैं एक को दो साल और दूसरे नाबालिग को करीब एक साल दुकान पर काम करते हुआ है। आरोप है कि दोनों ने दुकान में काम करने के दौरान अंगूठी, जंजीर, पेंडल-चेन समेत अन्य सोने के जेवर धीरे-धीरे पार कर दिए। दुकान के स्टॉक में कमी सामने आने के बाद मालिक ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो चोरी की गतिविधियां कैमरे में कैद मिलीं। बताया गया कि करीब चार दिन पहले दुकान मालिक ने दोनों को पकड़ लिया। आरोप है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने करीब दस अंगूठियां चोरी करने की बात स्वीकार की। दुकान मालिक का कहना है कि पूछताछ में दोनों ने बताया कि कुछ सामान अपनी मां और अन्य लोगों को दिया है। इसके बाद चोरी किए गए जेवरों की बरामदगी को लेकर जानकारी जुटाई जाने लगी। दुकान मालिक के मुताबिक, गायब जेवरों में करीब 150 ग्राम सोना शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई जा रही है। इसमें अंगूठियां, जंजीर, पेंडल-चेन और अन्य जेवर शामिल हैं। पुलिस अब दुकान के स्टॉक रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी गए सामान की वास्तविक मात्रा और कीमत का सत्यापन कर रही है。