Farrukhabad Kannauj News: लोको दरगाह के उर्स का समापन, उमड़े जायरीन
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में दरगाह शहाबुद्दीन औलिया के 266 वे उर्स का कुल फातिहा के साथ समापन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन जुटे। कब्बालों ने सूफियाना कलाम पेश किए और मुल्क में खुशहाली की दुआ की। उर्स के अंतिम दिन दरगाह के आसपास विशेष मेला जैसा माहौल था।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। दरगाह शहाबुद्दीन औलिया के उर्स का कुल फातिहा के बाद समापन हो गया। इस मौके पर जायरीनों का हुजूम उमड़ा। दरगाह पर चादरपोशी, मन्नतों और मुरादों का दौर चलता रहा। इस मौके पर कब्बालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। मुल्क में खुशहाली की दुआ की गई। लोको स्थित दरगाह शहाबुद्दीन औलिया पर चल रहे 266 वे चार दिवसीय उर्स के आखिरी दिन दरगाह पर कोलकाता, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि शहरों से जायरीन पहुंचे। दरगाह पर उर्स के समापन के वक्त कव्वाली की महफिल सजी जिसमें कव्वालो ने बेहतरीन कलाम पेश किए। इस मौके परआकिब खान, कासिम साबरी, पप्पन मियां बारसी आदि रहे।
उर्स के आखिरी दिन दरगाह के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। कई दुकानें और छोटे झूले लगाए गए।लोको दरगाह के उर्स का समापन, उमड़े जायरीनदरगाह पर चल रहे 266 वे उर्स का कुल फातिहा के साथ हुआ समापनफोटो 8परिचय - कुल फातिहा में शामिल अकीदतमंद।
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