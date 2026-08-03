Farrukhabad Kannauj News: भूमि बंटवारे की रंजिश के लिए झगड़ा
Farrukhabad Kannauj News: व का ही निवासी युवक व उसके परिजन आए और जमीनी बंटवारे की रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगे। कौशलेंद्र ने गाली गलौज करने का विरोध किया तो युवक व उसके परि
Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज। वराकेशव गांव निवासी कौशलेंद्र के घर पर रविवार को रात लगभग 10 बजे गांव का ही निवासी युवक व उसके परिजन आए और जमीनी बंटवारे की रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगे। कौशलेंद्र ने गाली-गलौज करने का विरोध किया तो युवक व उसके परिजनो ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। बचाने आए पुत्र सत्यदेव को भी मारपीट की। मारपीट में कौशलेंद्र व उनके पुत्र सत्यदेव घायल हो गए। कौशलेंद्र ने थाना पुलिस को युवक व उसके परिजनो के खिलाफ तहरीर दी।
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