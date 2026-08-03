Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Farrukhabad Kannauj News: भूमि बंटवारे की रंजिश के लिए झगड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

Farrukhabad Kannauj News: व का ही निवासी युवक व उसके परिजन आए और जमीनी बंटवारे की रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगे। कौशलेंद्र ने गाली गलौज करने का विरोध किया तो युवक व उसके परि

Farrukhabad Kannauj News: भूमि बंटवारे की रंजिश के लिए झगड़ा

Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज। वराकेशव गांव निवासी कौशलेंद्र के घर पर रविवार को रात लगभग 10 बजे गांव का ही निवासी युवक व उसके परिजन आए और जमीनी बंटवारे की रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगे। कौशलेंद्र ने गाली-गलौज करने का विरोध किया तो युवक व उसके परिजनो ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। बचाने आए पुत्र सत्यदेव को भी मारपीट की। मारपीट में कौशलेंद्र व उनके पुत्र सत्यदेव घायल हो गए। कौशलेंद्र ने थाना पुलिस को युवक व उसके परिजनो के खिलाफ तहरीर दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Land Dispute Farrukhabad Kannauj News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।