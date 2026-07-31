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Farrukhabad Kannauj News: प्रेशर हार्न लगा होने पर तीन ट्रक सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में एआरटीओ प्रवर्तन और यातायात प्रभारी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। तीन ट्रकों पर प्रेशर हार्न के उपयोग के लिए जुर्माना और तीन मोटरसाइकिलों पर मोडीफाइड साइलेंसर के लिए चालान किया गया। बाइक चालकों के वाहन की आरसी तीन महीने के लिए निलंबित की गई।

Farrukhabad Kannauj News: प्रेशर हार्न लगा होने पर तीन ट्रक सीज

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत, यातायात प्रभारी ओमप्रकाश पांडेय ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें तीन ट्रकों को प्रेशर हार्न का प्रयोग करने पर सीज किया गया और 30 हजार का जुर्माना लगाया गया। अभियान में तीन मोटरसाइकिलों को मोडीफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर चालान किया गया। इन पर 67 हजार का जुर्माना लगाया गया। इन बाइक चालकों के वाहन की आरसी तीन महीने के लिए निलंबित की गयी। चेकिंग टीम ने एक बाइक के अधिकृत विके्रता के कादरीगेट स्थित प्रतिष्ठान पर निरीक्षण किया। वर्कशाप में एक बाइक सर्विस के लिए आई थी उसमें मोडीफाइड साइलेंसर लगा था।

इस बाइक का भी चालान किया गया। इस पर बीस हजार का जुर्माना लगाते हुये मोडीफाइड साइलेंसर हटवाया गया। टीम ने इसके बाद बाइक की मरम्मत करने वाली दुकानों का निरीक्षण किया।

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