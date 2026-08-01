Farrukhabad Kannauj News: निरीक्षण को पहुंची टीम, ताले लगा भागे संचालक
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में छपाई इकाइयों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान कई संचालक इकाइयों में बाहर से ताला लगाकर भाग गए। वन विभाग, नगर पालिका और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य छपाई इकाइयों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करना है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।शहर में छपाई इकाइयों की बेहतरी के लिए खाका तैयार किया जा सके, इसके लिए इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण कराया जा रहा है। लेकिन कई विभागों की संयुक्त टीम जब निरीक्षण को पहुंची तो कई इकाइयों के संचालक इकाइयों में बाहर से ताला लगाकर निकल गए। शुक्रवार को वन विभाग, सदर नगर पालिका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जलनिगम नगरीय, जिला उद्योग केंद्र, सिंचाई विभाग आदि की संयुक्त टीम अंगूरी बाग पहुंची।
निरीक्षण के दौरान स्थितियां
यहां पर कई छपाई इकाइयों को देखा गया। कई इकाइयों में ईटीपी थी जो संचालित थी। कई इकाईयों में ईटीपी नहीं थी पानी नालियों से होकर टोकाघाट से होकर एसटीपी जाता मिला। वही कई ऐसी इकाइयां देखने को मिली जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था अंदर काम चल रहा है। बताया जा रहा रहा है कि छपाई इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण का उद्देश्य इनको बेहतर तरीके से संचालित कराना है।
प्रशासन की योजना
उद्यमियों की सुविधाओं और किसी प्रकार का कोई नुकसान भी न हो इसके लिए प्रशासन खाका तैयार कराएगा। इसी के चलते पहले मैपिंग का कार्य कराया जा रहा है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कितनी छपाई की इकाइयां है कितनी संचालित है और अभी तक कितनी बंद की जा चुकी है। खासतौर पर इन इकाइयों का पानी किस नाले नालियों से होकर कहां तक जा रहा है। इकाइयों से निकलने वाले पानी का भी समाधान कराया जाएगा। जिससे सीधे इकाइयों से निकलने वाला पानी गंगा में न जा सके। परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल ने बताया कि कई इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है।
निर्दिष्टीकरण और सुरक्षा
निरीक्षण को पहुंची टीम, ताले लगा भागे संचालक
छपाई इकाइयों का संयुक्त टीम करने गई थी स्थलीय निरीक्षण
फोटो 16
परिचय - छपाई इकाई का निरीक्षण करती संयुक्त टीम।
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