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Farrukhabad Kannauj News: कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को न हो कोई दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में सावन माह के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पांचालघाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। गंगा तट और आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए और पुलिस बल की तैनाती की गई।

कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को न हो कोई दिक्कत
कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को न हो कोई दिक्कत

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। सावन माह के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन एवं यातायात कानून-व्यवस्था व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार की रात थाना कादरीगेट क्षेत्रांतर्गत पांचालघाट का निरीक्षण किया । इस दौरान गंगा के तट एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आवागमन तथा पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया । संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिशा-निर्देश दिए गए। कहां कि श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई दिक्कत न हो गंगा का पानी बढ़ा हुआ है ऐसे में यहां पहुंचने लोगों को सचेत किया जाए ।

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मुख्य रोड पर पुलिस पूरी तरह से नजर रखें ।

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