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Farrukhabad Kannauj News: बदलते मौसम में लोहिया अस्पताल की ओपीडी फुल, एक हजार मरीज पहुंचे, पर्चा काउंटर पर धक्का-मुक्की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में बदलते मौसम का स्वास्थ्य पर प्रभाव स्पष्ट है। बुधवार को लोहिया अस्पताल की ओपीडी में एक हजार मरीज पहुंचे, जो गर्मियों में सबसे अधिक रहे। अस्पताल में भीड़ और पर्चा काउंटर पर धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। डॉक्टरों ने बच्चों में बुखार और वयस्कों में अन्य समस्याओं को मौसम में बदलाव से जोड़ा।

Farrukhabad Kannauj News: बदलते मौसम में लोहिया अस्पताल की ओपीडी फुल, एक हजार मरीज पहुंचे, पर्चा काउंटर पर धक्का-मुक्की

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। बुधवार को लोहिया अस्पताल की ओपीडी में एक हजार मरीज उपचार के लिए पहुंचे। गर्मियों के इस सीजन में अब तक की सबसे अधिक ओपीडी दर्ज की गई। मरीजों की भीड़ इतनी अधिक रही कि पर्चा काउंटर पर पंजीकरण कराने के लिए धक्का-मुक्की की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने लोगों को समझाकर व्यवस्था संभाली।

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बड़ी संख्या में मरीजों का आना

सुबह अस्पताल खुलते ही मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतार लग गई। पर्चा बनवाने के लिए लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन कुछ लोग जल्दी नंबर आने के चक्कर में कतार तोड़कर आगे पहुंच गए। इसे लेकर मरीजों के बीच कहासुनी और हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंचे सुरक्षा गार्डों ने लोगों को लाइन में लगवाकर स्थिति को सामान्य कराया।

डॉक्टरों की जांच और उपचार

अस्पताल की सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन, सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ के कक्षों के बाहर देखने को मिली। कई मरीजों को अपनी बारी आने का काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। डॉक्टरों ने लगातार मरीजों की जांच कर उपचार किया। अस्पताल के गलियारों और डॉक्टरों के कमरों के बाहर दिनभर भीड़भाड़ का माहौल बना रहा।

स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं

बदलते मौसम के कारण बच्चों में बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी और खुजली जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। बाल रोग विभाग में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। वहीं वयस्क मरीजों में पेट दर्द, बुखार, चक्कर आना, उल्टी, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायतें अधिक देखने को मिलीं। चिकित्सकों ने मौसम में हो रहे बदलाव को इन बीमारियों की प्रमुख वजह बताया।

डॉक्टरों की सलाह

डॉक्टरों ने मरीजों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ताजा और स्वच्छ भोजन करने तथा धूप से बचने की सलाह दी। साथ ही बुखार या अन्य परेशानी होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की।

व्यवस्थाओं में सुधार

सीएमएस डॉ जगमोहन शर्मा का कहना है कि लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्चा काउंटर और ओपीडी में कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। बदलते मौसम के कारण आने वाले दिनों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

सामान्य प्रश्न

बदलते मौसम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है?
बदलते मौसम के कारण बच्चों में बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी और खुजली जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।
Hindustan | Bureau

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