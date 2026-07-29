Farrukhabad Kannauj News: मक्का के खेत में युवती को बिच्छू ने काटा, गंभीर
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज के पैथान गांव में रक्षा अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी उसे काले बिच्छू ने काट लिया। उसके चीखने पर परिजन उसे गंभीर हालत में सीएचसी ले गए। उपचार के बाद, परिजनों ने काले बिच्छू को मारकर सीएचसी लाया।
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज। क्षेत्र के गांव पैथान निवासी रक्षा अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रही थी वही घास में बैठे काले बिच्छू ने उसे काट लिया। उसके चीखने चिल्लाने पर परिजन उधर दौड़े और गंभीर हालत में सीएचसी लाये। जहां उसका इलाज हुआ। वहीं परिजन उस काले बिच्छू को मार कर अपने साथ सीएचसी लाये।
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