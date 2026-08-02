Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी
Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी गापार में भी गंगा कहर बरपाने लगी हेँ। पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आईटीआई के अलावा फायर स्टेशन के पास पानी पहु
Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर, संवाददाता। गंगापार में भी गंगा कहर बरपाने लगी हेँ। पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आईटीआई के अलावा फायर स्टेशन के पास पानी पहुंच गया है। इससे लोगों में हलचल मच गयी है। वहीं पुलियों के सहारे बदायूं रोड क्रास कर पानी तेजी के साथ झील में जा रहा है। ऐसे में यदि रामगंगा नदी में बढ़ोतरी हुई तो काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ईमादपुर से कुतलूपुर में खेतों के सहारे पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे सुरक्षित गांव की ओर भी खतरा बढ़ गया है। गंगापार के मंझा की मड़ैया, करनपुरघाट, तौफीक की मड़ैया, आसमपुर की मड़ैया, लायकपुर, करनपुर घााट, कुड़री सारंगपुर, समेत एक दर्जन गांव में पानी घुस गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंगा कहर बरपा रही हैं उससे स्थिति खराब हो सकती है। उधर तहसीलदार शशांक सिंह ने बताया कि बाढ़ को देखते हुये तहसील क्षेत्र में 10 नावें लगाई गई हैं। मंझा, रतनपुर रम्हौआ, कुड़री सारंगपुर, आसमपुर में नावें लगायी गयी हैं। बाढ़ चौकियां भी बनायी गयी है। लेखपालों को क्षेत्र में भ्रमण कर नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।