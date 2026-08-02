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Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी गापार में भी गंगा कहर बरपाने लगी हेँ। पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आईटीआई के अलावा फायर स्टेशन के पास पानी पहु

Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी

Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर, संवाददाता। गंगापार में भी गंगा कहर बरपाने लगी हेँ। पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आईटीआई के अलावा फायर स्टेशन के पास पानी पहुंच गया है। इससे लोगों में हलचल मच गयी है। वहीं पुलियों के सहारे बदायूं रोड क्रास कर पानी तेजी के साथ झील में जा रहा है। ऐसे में यदि रामगंगा नदी में बढ़ोतरी हुई तो काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ईमादपुर से कुतलूपुर में खेतों के सहारे पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे सुरक्षित गांव की ओर भी खतरा बढ़ गया है। गंगापार के मंझा की मड़ैया, करनपुरघाट, तौफीक की मड़ैया, आसमपुर की मड़ैया, लायकपुर, करनपुर घााट, कुड़री सारंगपुर, समेत एक दर्जन गांव में पानी घुस गया है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंगा कहर बरपा रही हैं उससे स्थिति खराब हो सकती है। उधर तहसीलदार शशांक सिंह ने बताया कि बाढ़ को देखते हुये तहसील क्षेत्र में 10 नावें लगाई गई हैं। मंझा, रतनपुर रम्हौआ, कुड़री सारंगपुर, आसमपुर में नावें लगायी गयी हैं। बाढ़ चौकियां भी बनायी गयी है। लेखपालों को क्षेत्र में भ्रमण कर नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं।

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