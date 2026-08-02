Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी

Farrukhabad Kannauj News: अमृतपुर, संवाददाता। गंगापार में भी गंगा कहर बरपाने लगी हेँ। पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आईटीआई के अलावा फायर स्टेशन के पास पानी पहुंच गया है। इससे लोगों में हलचल मच गयी है। वहीं पुलियों के सहारे बदायूं रोड क्रास कर पानी तेजी के साथ झील में जा रहा है। ऐसे में यदि रामगंगा नदी में बढ़ोतरी हुई तो काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ईमादपुर से कुतलूपुर में खेतों के सहारे पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे सुरक्षित गांव की ओर भी खतरा बढ़ गया है। गंगापार के मंझा की मड़ैया, करनपुरघाट, तौफीक की मड़ैया, आसमपुर की मड़ैया, लायकपुर, करनपुर घााट, कुड़री सारंगपुर, समेत एक दर्जन गांव में पानी घुस गया है।