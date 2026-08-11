Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में आंखों के सामने समा रहे आशियाने, भूख-प्यास सब मिटी

Farrukhabad Kannauj News: गंगा की तेज धार ने दिलीप की मड़ैया गांव में तबाही मचा रखी है। अब तक 28 मकान और 1 झोपड़ी गंगा में समा चुकी है। ग्रामीणों के लिए सिर छिपाने का संकट खड़ा हो गया है। बाढ़ के कारण गांव का रास्ता भी प्रभावित हुआ है और प्राथमिक विद्यालय में भी पानी भर गया है।

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। गंगा की तेज धार ने दिलीप की मड़ैया गांव में तबाही मचा रखी है। तेजी से कटान के चलते ग्रामीणों की आंखों के सामने उनके आशियाने गंगा में समाते जा रहे हैं। सोमवार को दिलीप की मड़ैया गांव में चार और घर गंगा में समा गए। अब तक 28 मकान और एक झोपड़ी गंगा में समा चुकी है। इन परिवारों के सामने अब सिर छिपाने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मेहनत से बनाए मकानों को गंगा में समाते देख भूख-प्यास तक मिट गई है।

बाढ़ का प्रभाव दिलीप की मड़ैया से बिलावलपुर जाने वाला करीब डेढ़ किलोमीटर रास्ता भी बाढ़ से प्रभावित है। ग्रामीणों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से करीब पांच नावें लगाई गई हैं। इन्हीं नावों से ग्रामीण अपने घरों से निकाली गई ईंटें और जरूरी सामान सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से ग्रामीणों के पशुओं के चारे वाले स्थान भी डूब गए हैं। इससे पशुपालकों के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। सोमवार को गांव में कटान के चलते चार घर और गंगा की धार में समा गए । इसमें रमेश, राजू, रजनेश, दिनेश के घर हैं। यह लोग अपना सामान लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मेहनत कर एक-एक ईंट जोड़कर मकान बनाया था। अब गंगा की धार उनकी वर्षों की कमाई को निगल रही है। कटान की जद में आए मकानों से ग्रामीण ईंटें निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। परिवारों का पूरा ध्यान सामान, बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थनों पर पहुंचाने में लगा है।

देखते-देखते गंगा में समा गए मकान दिलीप की मड़ैया में गंगा की कटान ने ग्रामीणों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने ईंटें जोड़कर दीवार खड़ी की तो किसी ने झोपड़ी बनाकर परिवार को सहारा दिया। अब गंगा की धार एक-एक कर इन आशियानों को अपने साथ बहा ले जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घर टूटते और गंगा में समाते देख उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बचे हुए मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण रात में सोने के बजाय गंगा की धार पर नजर रखते हैं। जरा सा कटान बढ़ते ही परिवार सामान समेटने लगता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कटान रोकने के लिए तत्काल ठोस इंतजाम किए जाएं और जिन परिवारों के मकान कट चुके हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए।

ईंटें बचाने को नाव का सहारा, डेढ़ किलोमीटर का रास्ता हुआ मुश्किल दिलीप की मड़ैया में गंगा के कटान से मकान बचाना मुश्किल होने के बाद ग्रामीण अब अपने घरों की ईंटें बचाने में जुटे हैं। मकान गिरने से पहले ग्रामीण दीवारों की ईंटें निकाल रहे हैं और उन्हें नावों के जरिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं। दिलीप की मड़ैया से बिलावलपुर तक करीब डेढ़ किलोमीटर का रास्ता बाढ़ के कारण प्रभावित है। पानी बढ़ने से सामान्य आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की मदद के लिए करीब पांच नावें लगाई गई हैं। नावों से ईंटों के साथ घरेलू सामान भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक-एक ईंट बचाने के पीछे उनकी मजबूरी है। मकान दोबारा बनाने में यही ईंटें काम आ सकती हैं। परिवारों के पास नई जगह पर आशियाना बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसलिए जो कुछ घरों से बचाया जा सकता है, उसे नाव के जरिए निकाल रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालय के अंदर पहुंचा बाढ़ का पानी, पढ़ाई पर संकट गंगा का पानी अब हैबतपुर गढ़िया के प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच गया है। विद्यालय परिसर के साथ अंदर भी बाढ़ का पानी भर गया है। इससे विद्यालय की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई हैं। स्कूल में पानी भरने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीण चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पानी बढ़ने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो सकता है। विद्यालय भवन के आसपास भी पानी जमा है। पानी लगातार बढ़ा तो विद्यालय की अन्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से विद्यालय परिसर से पानी निकालने और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा की धार और जलस्तर पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आसपास के कई गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है।