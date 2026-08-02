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Farrukhabad Kannauj News: गंगा योद्धाओं ने श्रद्धालुओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में जिला गंगा समिति के स्वयं सेवकों ने पांचालघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। परियोजनाधिकारी निहारिका पटेल के निर्देशन में, उन्होंने दुकानदारों को पालीथिन का प्रयोग न करने और श्रद्धालुओं से गंगा तट पर गंदगी न फैलाने की अपील की। इस दौरान कई सदस्य मौजूद थे।

गंगा योद्धाओं ने श्रद्धालुओं को किया जागरूक
गंगा योद्धाओं ने श्रद्धालुओं को किया जागरूक

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद।पतित पावनी गंगातट पांचालघाट पर जिला गंगा समिति के स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। परियोजनाधिकारी निहारिका पटेल के निर्देशन में स्वयं सेवकों ने घाटों पर मौजूद दुकानदारों को पालीथिन का प्रयोग न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु गंगा तट पर गंदगी न करें। खंडित मूर्तियां, कपड़े, प्लास्टिक आदि को न छोड़े। इस दौरान रोहित दीक्षित, मीना कटियार, सुमित कुमार, रामरहीस, दीक्षा आदि की उपस्थिति रही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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