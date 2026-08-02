Farrukhabad Kannauj News: गंगा योद्धाओं ने श्रद्धालुओं को किया जागरूक
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में जिला गंगा समिति के स्वयं सेवकों ने पांचालघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। परियोजनाधिकारी निहारिका पटेल के निर्देशन में, उन्होंने दुकानदारों को पालीथिन का प्रयोग न करने और श्रद्धालुओं से गंगा तट पर गंदगी न फैलाने की अपील की। इस दौरान कई सदस्य मौजूद थे।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद।पतित पावनी गंगातट पांचालघाट पर जिला गंगा समिति के स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। परियोजनाधिकारी निहारिका पटेल के निर्देशन में स्वयं सेवकों ने घाटों पर मौजूद दुकानदारों को पालीथिन का प्रयोग न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु गंगा तट पर गंदगी न करें। खंडित मूर्तियां, कपड़े, प्लास्टिक आदि को न छोड़े। इस दौरान रोहित दीक्षित, मीना कटियार, सुमित कुमार, रामरहीस, दीक्षा आदि की उपस्थिति रही।
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