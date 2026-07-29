Farrukhabad Kannauj News: गुरु पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब आस्थावानों ने पुण्य की डुबकी लगाई

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान किया। पंचाल घाट पर 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। घाटों पर लोगों ने भक्ति और श्रद्धा के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया।

गुरु पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब आस्थावानों ने पुण्य की डुबकी लगाई

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को जनपद के गंगा घाटों पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंगलवार रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं का गंगा स्नान के लिए पहुंचना शुरू हो गया था। सूर्योदय के साथ पंचाल घाट, बराड़िया घाट, रानी घाट, श्रृंगीरामपुर और ढाईघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के अलावा हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, कासगंज, एटा और आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। सबसे अधिक भीड़ पंचालघाट पर रही, जहां सुबह से लेकर पूर्वाह्न तक स्नान का सिलसिला लगातार चलता रहा।

अनुमान है कि केवल पंचाल घाट पर ही 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे और गंगा मैया की जय के जयघोष के साथ स्नान कर परिवार की सुख-समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाटों पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। कई लोगों ने गंगा आरती कर दीप प्रवाहित किए और दान-पुण्य किया। मंदिरों में भी सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही。

गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा, भक्ति का धार्मिक उल्लास बिखरा फर्रुखाबाद ,संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने अपने गुरुजनों का सम्मान किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर सत्यनारायण कथा, भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। गंगा घाटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जल पुलिस, गोताखोरों और फ्लड यूनिट की टीमें लगातार गंगा में निगरानी करती रहीं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। घाटों पर बैरिकेडिंग की गई और गहरे पानी में न जाने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए। इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु रस्सी से आगे जाकर स्नान करते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस और स्वयंसेवकों ने वापस सुरक्षित क्षेत्र में आने की सलाह दी। गुरु पूर्णिमा पर बढ़ी भीड़ के कारण पंचाल घाट पुल पर यातायात का दबाव भी बढ़ गया। पुल पर पहले से चल रहे मरम्मत कार्य के कारण एक ओर डिवाइडर लगाए गए हैं, जिससे वाहनों का आवागमन एक-एक साइड से कराया जा रहा था। इसके चलते कई बार वाहनों की लंबी कतारें लगने लगीं। हालांकि यातायात पुलिस ने सूझबूझ से स्थिति को संभाले रखा।

सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्थाएं यातायात निरीक्षक अपनी टीम के साथ सुबह से ही पंचालघाट पुल और आसपास के क्षेत्रों में तैनात रहे। घाटों के आसपास अस्थायी दुकानों पर भी पूरे दिन रौनक रही। फूल-माला, प्रसाद, पूजन सामग्री और खिलौनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। बच्चों और महिलाओं ने भी मेले जैसा माहौल का आनंद लिया। शाम तक गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें, गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा, भक्ति और अनुशासित व्यवस्थाओं के बीच गंगा घाटों पर दिनभर धार्मिक उल्लास का वातावरण बना रहा।