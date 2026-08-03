Farrukhabad Kannauj News: महिला के बैंक खाते से 39,000 रुपए का फ्रॉड
Farrukhabad Kannauj News: पास खाते से रुपया निकालने पहुंची तो एकाउंट में पैसे न होने की बात सुनकर दंग रह गई। पीड़िता ने मामले में सिवारा पुलिस के बाद जिले के साइबर थाना पुलिस
Farrukhabad Kannauj News: सिवारा। कस्बा की उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में संचालित एक महिला के खाते से किसी ने जालसाजी कर उनतालीस हजार रुपए की निकासी कर ली। जब वह एक बैंक मित्र के पास खाते से रुपया निकालने पहुंची तो एकाउंट में पैसे न होने की बात सुनकर दंग रह गई। पीड़िता ने मामले में सिवारा पुलिस और जिले के साइबर थाना पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बहबलपुर निवासी राजेश्वरी ने शिकायत में बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सिवारा मुकुट में बचत खाता है। किसी ने मेरे खाते से नौ, ग्यारह व बीस जुलाई को दस-दस हजार एवं 23 जुलाई को नौ हजार रुपए फ्रॉड कर कुल 39000 हजार रुपए निकाल लिए है।
जब इलाज के लिए खाते से पैसे निकालने एक बैंक मित्र के पास पहुंचीं। तब उन्होंने खाते में रुपए न होने की बात कही। राजेश्वरी ने अपनी बैंक से स्टेटमेंट निकलवाने के बाद परिजनों सहित मामले की सिवारा पुलिस से शिकायत की। चौकी पुलिस साइबर क्राइम का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। यूपीजीबी शाखा सिवारा मुकुट के मैनेजर राहुल जौहरी ने बताया कि अंगूठा लगाकर पैसा निकासी हुआ है। मामले में साइबर पुलिस ही पर्दाफाश कर सकेगी। मेरे पास कोई और जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही।
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