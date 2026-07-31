Farrukhabad Kannauj News: 14 हजार रुपये हड़प कर भागा शातिर
Farrukhabad Kannauj News: 14 हजार रुपये झांसा देकर हडप कर भागा शातिरगांव सिरोली चौराहे के जसमई मार्ग पर अखिलेश कुमार का जनसेवा केंद्र है। शुक्रवार को एक अज्ञात युवक चार पहिया व
Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज। थाना नवाबगंज के गांव सिरोली चौराहे के जसमई मार्ग पर अखिलेश कुमार का जनसेवा केंद्र है। शुक्रवार को एक अज्ञात युवक चार पहिया वाहन से उनके केंद्र पर पहुंचा। वाहन पर भारत सरकार लिखा होने के कारण अखिलेश कुमार को उस पर सरकारी कर्मचारी होने का पूरा भरोसा हो गया। विश्वास में लेकर युवक ने अखिलेश कुमार से अपने बताए गए मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन माध्यम से पहले 10 हजार और इसके तुरंत बाद 4 हजार ट्रांसफर करवा लिए। कुल 14 हजार का लेनदेन पूरा हुआ। रुपये ट्रांसफर होने के बाद जब अखिलेश कुमार ने उससे नकद रुपये मांगे, तो शातिर युवक ने गाड़ी साइड में लगाने की बात कहकर बात टाल दी।
मौका मिलते ही वह अपनी कार समेत वहां से रफूचक्कर हो गया। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित के होश उड़ गए। घटना के तुरंत बाद पीड़ित अखिलेश कुमार ने नवाबगंज थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी और अज्ञात युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
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