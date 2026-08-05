Farrukhabad Kannauj News: बाढ़ शरणालयों में खुली पाठशाला, प्रभावित नहीं होगी बच्चों की पढ़ाई
Farrukhabad Kannauj News: बाढ़ शरणालयों में खुली पाठशाला, प्रभावित नहीं होगी बच्चों की पढ़ाईअर्राह पहाड़पुर मंडी और रहमानियां कालेज शरणालय में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैफ
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। जिले में बाढ़ के चलते विस्थापित हुए परिवारों के लिए दो बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं। इनमें अब पाठशालाएं भी शुरू कर दी गईं हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक यहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
बाढ़ के प्रभाव में राहत
जिले में गंगा के उफान से प्रभावित गांवों के सैकड़ों लोग इन शरणालयों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देशन में बेसिक शिक्षा विभाग ने त्वरित कदम उठाते हुए शरणालयों में ही अस्थायी स्कूल शुरू कर दिए हैं। परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी लगाकर पढ़ाई कराई जा रही है। चटाई, ब्लैकबोर्ड और किताबों के साथ बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। शरणालय में बनी इस पाठशाला ने बाढ़ की मार झेल रहे बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। देखा गया है कि शरणालयों में बच्चे जो स्कूल समय निर्धारित है उसी अवधि में आकर पढ़ रहे हैं। शरणालयों में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है वह शिक्षक बच्चों का पूरा ख्याल रखते हुए पढ़ाई करा रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए दोनों शरणालयों में अस्थाई स्कूल खोले गए हैं। इनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाकर बच्चों की विधिवत क्लास लगाई जा रही है इससे बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी।
शरणालय में शिक्षण व्यवस्था
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मंडी और एक स्कूल में खुली पाठशाला
फर्रुखाबाद।
जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालकर दो शरणालयों में शिफ्ट कराया हैं। एक शरणालय सलावत खां मोहल्ला स्थित हाजी मुजफ्फर हुसैन रहमानी गर्ल्स कालेज में और दूसरा शरणालय अर्राह पहाड़पुर सब्जी मंडी में बनाया गया है। इन दोनों शरणालयों में बच्चों के लिए पाठशाला खोलीं गई हैं। दोनों शरणालयों में तीन तीन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है。
शिक्षकों की भूमिका
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शिक्षक बच्चों का बढ़ा रहे हौसला
फर्रुखाबाद।
शरणालय में ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक वैभव शर्मा और राहुल सिंह ने बताया बच्चे बाढ़ के चलते घर और स्कूल दोनों से दूर हुए हैं इसलिए उनको पढ़ाई के साथ उनका हौसला बढ़ाए रखना भी बेहद जरूरी है इसलिए बच्चों का मन लगा रहे इसपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अभिभावकों की प्रतिक्रिया
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अभिभावक बोले बड़ी राहत मिली
फर्रुखाबाद।
शरणालय में रह रहे अभिभावकों का कहना है कि उनका गांव पानी में डूब गया है। घरों से लेकर खेतों में खेत में बाढ़ का पानी भरने से सब बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो रही थी लेकिन जिला प्रशासन ने यह काम बहुत अच्छा कराया है कि उनके लिए शिक्षक लगाकर बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है।
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